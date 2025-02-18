"Пірати Карибського моря" повертаються — як відреагував Джонні Депп
Категорія
Культура
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"Пірати Карибського моря" повертаються — як відреагував Джонні Депп

Джонні Депп
Джерело:  online.ua

Disney офіційно оголосив про перезапуск франшизи "Піратів Карибського моря". Найцікавішим є те, що до акторського складу згодився долучитися і легендарний Джек Горобець - голлівудський актор Джонні Депп.

Головні тези:

  • Продюсер обрав варіант зйомок фільму з Деппом, попри минулі скандали.
  • Актор уже розпочав активну підготовку до ролі капітана Джека Горобця.

Повернення "Піратів Карибського моря" — що відомо

Як вдалося дізнатися журналістам, продюсер Джеррі Брукгаймер розглядав одразу два можливих сценарії — або знімати фільм із Джонні Деппом, або ж вирушити іншим шляхом.

Він все-таки вирішив обрати перший варіант.

Що важливо розуміти, після скандального розлучення Деппа з акторкою Ембер Герд його почали скасовувати в Голлівуді, зокрема й Disney. Проте ситуація різко змінилася, коли зірку врешті-решт виправдали.

Наразі журналістам не вдалося дізнатися, коли стартують зйомки нових "Піратів Карибського моря" і коли відбудеться прем'єра.

Попри це, відомо, що Джонні Депп уже розпочав активну підготовку до своєї ролі.

Нагадаємо, що головними героями франшизи є піратський капітан Джек Горобець (Джонні Депп), коваль і син пірата Вілл Тернер (Орландо Блум) і дочка губернатора Елізабет Суонн (Кіра Найтлі).

Перший фільм серії — "Пірати Карибського моря: Прокляття Чорної перлини" — вийшов понад 20 років тому.

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