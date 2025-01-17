Кінокомпанія Warner Bros. планує зняти нову частину культової стрічки 1984 року "Гремліни". Роботу хочуть почати вже в цьому році.

Що відомо про плани Warner Bros. зняти нову частину “Гремлінів”

Журналісти видання зазначають, що на роль режисера запрошують творця першої частини та відомого режисера Кріса Коламбуса, який також зняв такі кінохіти як "Гаррі Поттер" та "Один вдома".

Скоріш за все, він також працюватиме над сценарієм до нової частини “Гремлінів”.

За сюжетом фільму, продавець гаджетів на Різдво придбав незвичайний подарунок для сина у вигляді пухнастого могвая Ґізмо.

Серед важливих правил з піклування за цією істотою: не допускати потрапляння на нього води, не залишати під яскравим світлом і не годувати після півночі.

Гремліни

Однак хлопчик порушує правила і Ґізмо народжує потомство. В результаті цього армія гремлинів влаштовує хаос у місті.

Однак наразі в компанії не давали коментарів щодо можливого продовження фільму та не робили оголошень щодо початку його виробництва.

Які ще старі фільми можуть реанімувати у Warner Bros.

Однак журналісти вказують, що окрім вищезгаданої стрічки, продовження може отримати картина "Бовдури" 1985 року.

Як відомо, виконавчим продюсером обох оригінальних фільмів був Стівен Спілберг.

Щоправда, зараз невідомо, чи братиме він участь у створенні стрічок. Обидва фільми зняв режисер Джо Данте, але, ймовірно, цього разу його режисерське місце займе Коламбус.

У "Бовдурах" розповідалося про групу дітей, які випадково знайшли карту піратських скарбів. Вони намагаються їх розшукати. Їхньою метою було використати знайдені гроші на покупку власних будинків в районі, які планують розселити.

Наразі точно невідомо, чи буде фільм продовженням, чи рімейком. У головних ролях в стрічці з'явилися актори Шон Астін, Джош Бролін, Джонатан Ке Кван та Корі Фельдман.