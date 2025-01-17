Кинокомпания Warner Bros. планирует снять новую часть культовой ленты 1984 "Гремлины". Работу хотят начать уже в этом году.

Что известно о планах Warner Bros.

Журналисты издания отмечают, что на роль режиссера приглашают создателя первой части и известного режиссера Криса Коламбуса, также снявшего такие кинохиты как "Гарри Поттер" и "Один дома".

Скорее всего, он также будет работать над сценарием новой части “Грэмлинов”.

По сюжету фильма, продавец гаджетов на Рождество приобрел необычный подарок для сына в виде пушистого могвая Гизмо.

Среди важных правил по попечению за этим существом: не допускать попадания на него воды, не оставлять под ярким светом и не кормить после полуночи.

Гремлины

Однако мальчик нарушает правила и Гизмо рождает потомство. В результате этого армия гремлинов устраивает хаос в городе.

Однако в компании не давали комментариев относительно возможного продолжения фильма и не делали объявлений о начале его производства.

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Однако журналисты указывают, что кроме вышеупомянутой ленты, продолжение может получить картина "Болваны" 1985 года.

Как известно, исполнительным продюсером обоих оригинальных фильмов был Стивен Спилберг.

Правда, сейчас неизвестно, будет ли он участвовать в создании лент. Оба фильма снял режиссер Джо Данте, но, вероятно, на этот раз его режиссерское место займет Коламбус.

В "Болванах" рассказывалось о группе детей, которые случайно нашли карту пиратских сокровищ. Они пытаются их разыскать.

Пока точно неизвестно, будет ли фильм продолжением или римейком. В главных ролях в ленте появились актеры Шон Астин, Джош Бролин, Джонатан Ке Кван и Кори Фельдман.