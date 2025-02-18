"Пираты Карибского моря" возвращаются — как отреагировал Джонни Депп

Disney официально объявил о перезапуске франшизы "Пиратов Карибского моря". Самое интересное, что к актерскому составу согласился присоединиться и легендарный Джек Воробей - голливудский актер Джонни Депп.
Главные тезисы
- Продюсер выбрал вариант съемок фильма с Деппом, несмотря на прошлые скандалы.
- Актер уже начал активную подготовку к роли капитана Джека Воробья.
Возвращение "Пиратов Карибского моря" — что известно
Как удалось узнать журналистам, продюсер Джерри Брукгаймер рассматривал сразу два возможных сценария — либо снимать фильм с Джонни Деппом, либо отправиться другим путем.
Он решил выбрать первый вариант.
Что важно понимать, после скандального развода Деппа с актрисой Эмбер Херд его начали отменять в Голливуде, в том числе и Disney. Однако ситуация резко изменилась, когда звезду в конце концов оправдали.
Пока журналистам не удалось узнать, когда стартуют съемки новых "Пиратов Карибского моря" и когда состоится премьера.
Несмотря на это, известно, что Джонни Депп уже приступил к активной подготовке к своей роли.
Напомним, что главными героями франшизы являются пиратский капитан Джек Воробей (Джонни Депп), кузнец и сын пирата Уилл Тернер (Орландо Блум) и дочь губернатора Элизабет Суонн (Кира Найтли).
Первый фильм серии — "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины" — вышел более 20 лет назад.
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