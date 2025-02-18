"Пираты Карибского моря" возвращаются — как отреагировал Джонни Депп

Disney официально объявил о перезапуске франшизы "Пиратов Карибского моря". Самое интересное, что к актерскому составу согласился присоединиться и легендарный Джек Воробей - голливудский актер Джонни Депп.

Возвращение "Пиратов Карибского моря" — что известно

Как удалось узнать журналистам, продюсер Джерри Брукгаймер рассматривал сразу два возможных сценария — либо снимать фильм с Джонни Деппом, либо отправиться другим путем.

Он решил выбрать первый вариант.

Что важно понимать, после скандального развода Деппа с актрисой Эмбер Херд его начали отменять в Голливуде, в том числе и Disney. Однако ситуация резко изменилась, когда звезду в конце концов оправдали.

Пока журналистам не удалось узнать, когда стартуют съемки новых "Пиратов Карибского моря" и когда состоится премьера.

Несмотря на это, известно, что Джонни Депп уже приступил к активной подготовке к своей роли.

Напомним, что главными героями франшизы являются пиратский капитан Джек Воробей (Джонни Депп), кузнец и сын пирата Уилл Тернер (Орландо Блум) и дочь губернатора Элизабет Суонн (Кира Найтли).