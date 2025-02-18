"Пираты Карибского моря" возвращаются — как отреагировал Джонни Депп
Категория
Культура
Дата публикации

"Пираты Карибского моря" возвращаются — как отреагировал Джонни Депп

Джонни Депп
Читати українською
Источник:  online.ua

Disney официально объявил о перезапуске франшизы "Пиратов Карибского моря". Самое интересное, что к актерскому составу согласился присоединиться и легендарный Джек Воробей - голливудский актер Джонни Депп.

Главные тезисы

  • Продюсер выбрал вариант съемок фильма с Деппом, несмотря на прошлые скандалы.
  • Актер уже начал активную подготовку к роли капитана Джека Воробья.

Возвращение "Пиратов Карибского моря" — что известно

Как удалось узнать журналистам, продюсер Джерри Брукгаймер рассматривал сразу два возможных сценария — либо снимать фильм с Джонни Деппом, либо отправиться другим путем.

Он решил выбрать первый вариант.

Что важно понимать, после скандального развода Деппа с актрисой Эмбер Херд его начали отменять в Голливуде, в том числе и Disney. Однако ситуация резко изменилась, когда звезду в конце концов оправдали.

Пока журналистам не удалось узнать, когда стартуют съемки новых "Пиратов Карибского моря" и когда состоится премьера.

Несмотря на это, известно, что Джонни Депп уже приступил к активной подготовке к своей роли.

Напомним, что главными героями франшизы являются пиратский капитан Джек Воробей (Джонни Депп), кузнец и сын пирата Уилл Тернер (Орландо Блум) и дочь губернатора Элизабет Суонн (Кира Найтли).

Первый фильм серии — "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины" — вышел более 20 лет назад.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Актриса Кира Найтли шокировала признанием о своих проблем в Голливуде
Кира Найтли
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Главный "вампир" Голливуда снимется в мини-сериале о войне РФ против Украины
Пол Уэсли
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
В Голливуде снимут продолжение культового фильма 1984 года
Гремлины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?