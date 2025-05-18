Анджеліна Джолі гучно нагадала світу про українку Вікторію Амеліну
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Культура
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Анджеліна Джолі гучно нагадала світу про українку Вікторію Амеліну

Джолі продовжує привертати увагу світу до України
Джерело:  Variety

Всесвітньо відома голлівудська акторка та режисерка Анджеліна Джолі під час своєї промови на Каннському кінофестивалі згадала українську письменницю та громадську діячку Вікторію Амеліну, яка загинула через російський удар по Краматорську.

Головні тези:

  • Зірка звернула увагу світу на важливість захисту прав митців на тлі сучасних викликів та загроз.
  • Збереження пам'яті про Вікторію Амеліну вказує на глибокий зв'язок між людьми незалежно від національності.

Джолі продовжує привертати увагу світу до України

Що важливо розуміти, голлівудська зірка вперше за останні 17 років з’явилася на Каннському кінофестивалі.

Вона скористалася цим моментом, щоб нагадати світу про важливі проблеми та події, які змінюють історію людства.

Джолі брала участь у церемонії нагородження премії Trophée Chopard для молодих дієвців кіно.

За її словами, такі картини можуть переносити глядача в інші країни, зокрема на поле бою.

Ми знаємо, що багатьом митцям по всьому світу бракує свободи та безпеки, щоб розповідати свої історії. Багато з них загинули, як-от Фатіма Гассуна, вбита в Газі, Шаден Гардуд, що помер у Судані, та Вікторія Амеліна, вбита в Україні, а інші видатні митці, які мали б бути з нами. Ми віддаємо борг вдячності всім тим, хто ризикує своїм життям та ділиться своїми історіями і досвідом, бо вони допомогли нам навчитися та розвинутися.

Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі

Голлівудська акторка

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