Анджеліна Джолі гучно нагадала світу про українку Вікторію Амеліну

Ми знаємо, що багатьом митцям по всьому світу бракує свободи та безпеки, щоб розповідати свої історії. Багато з них загинули, як-от Фатіма Гассуна, вбита в Газі, Шаден Гардуд, що помер у Судані, та Вікторія Амеліна, вбита в Україні, а інші видатні митці, які мали б бути з нами. Ми віддаємо борг вдячності всім тим, хто ризикує своїм життям та ділиться своїми історіями і досвідом, бо вони допомогли нам навчитися та розвинутися.