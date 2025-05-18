Анджеліна Джолі гучно нагадала світу про українку Вікторію Амеліну

Всесвітньо відома голлівудська акторка та режисерка Анджеліна Джолі під час своєї промови на Каннському кінофестивалі згадала українську письменницю та громадську діячку Вікторію Амеліну, яка загинула через російський удар по Краматорську.
Головні тези:
- Зірка звернула увагу світу на важливість захисту прав митців на тлі сучасних викликів та загроз.
- Збереження пам'яті про Вікторію Амеліну вказує на глибокий зв'язок між людьми незалежно від національності.
Джолі продовжує привертати увагу світу до України
Що важливо розуміти, голлівудська зірка вперше за останні 17 років з’явилася на Каннському кінофестивалі.
Вона скористалася цим моментом, щоб нагадати світу про важливі проблеми та події, які змінюють історію людства.
Джолі брала участь у церемонії нагородження премії Trophée Chopard для молодих дієвців кіно.
За її словами, такі картини можуть переносити глядача в інші країни, зокрема на поле бою.
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