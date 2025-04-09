Дети Анджелины Джоли бьют тревогу из-за болезни актрисы
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Дети Анджелины Джоли бьют тревогу из-за болезни актрисы

Что известно о состоянии Анджелины Джоли
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Источник:  radaronline.com

Поклонники голливудской звезды Анджелины Джоли неоднократно выражали свое возмущение из-за внешнего вида актрисы. Как удалось узнать журналистам, с идентичной проблемой столкнулись дети Энджи.

Главные тезисы

  • Вес актрисы достигает всего 45 килограммов, что вызвало беспокойство среди поклонников и родных.
  • Дети Джоли делают все возможное, чтобы ее состояние улучшилось.

Что известно о состоянии Анджелины Джоли

Минувшим летом в центре внимания СМИ был выход звезды во время презентации фильма "Мария", где она сыграла главную роль.

Тогда все фанаты заметили, как сильно похудела Энджи — тогда ее внешний вид испугал многих.

Согласно данным журналистов, сейчас больше всего паникуют дети актрисы.

Они очень боятся того, что к матери может вернуться давняя ужасная болезнь — анорексия.

Что важно понимать, недавно вес Джоли достигал всего 45 килограммов, что критически мало для ее возраста и роста.

Дети звезды делают все возможное, что наладить ее режим питания, пока не поздно.

Они вместе покупают продукты оптом и соблазняют ее лакомыми кусочками из пекарни, а также каждый вечер готовят семейные блюда, чтобы поощрить ее набрать вес. Она все еще выглядит худощаво, ее лодыжки похожи на веточки, но под пристальным наблюдением детей она съедает еще немного, — рассказал журналистам анонимный источник.

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