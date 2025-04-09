Дети Анджелины Джоли бьют тревогу из-за болезни актрисы

Поклонники голливудской звезды Анджелины Джоли неоднократно выражали свое возмущение из-за внешнего вида актрисы. Как удалось узнать журналистам, с идентичной проблемой столкнулись дети Энджи.
Главные тезисы
- Вес актрисы достигает всего 45 килограммов, что вызвало беспокойство среди поклонников и родных.
- Дети Джоли делают все возможное, чтобы ее состояние улучшилось.
Что известно о состоянии Анджелины Джоли
Минувшим летом в центре внимания СМИ был выход звезды во время презентации фильма "Мария", где она сыграла главную роль.
Тогда все фанаты заметили, как сильно похудела Энджи — тогда ее внешний вид испугал многих.
Согласно данным журналистов, сейчас больше всего паникуют дети актрисы.
Они очень боятся того, что к матери может вернуться давняя ужасная болезнь — анорексия.
Что важно понимать, недавно вес Джоли достигал всего 45 килограммов, что критически мало для ее возраста и роста.
Дети звезды делают все возможное, что наладить ее режим питания, пока не поздно.
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