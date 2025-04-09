Діти Анджеліни Джолі б'ють на сполох через хворобу акторки

Шанувальники голлівудської зірки Анджеліни Джолі неодноразово висловлювали своє обурення через зовнішній вигляд акторки. Як вдалося дізнатися журналістам, з ідентичною проблемою наразі зіткнулися діти Енджі.

Що відомо про стан Анджеліни Джолі

Минулого літа у центрі уваги ЗМІ був вихід зірки під час презентації фільму "Марія", де вона зіграла головну роль.

Тоді усі фанати Енджі помітили, як сильно вона схудла — її зовнішній вигляд злякав багатьох.

Згідно з даними журналістів, наразі найбільше панікують діти акторки.

Вони дуже бояться того, що до матері може повернутися давня жахлива хвороба — анорексія.

Що важливо розуміти, нещодавно вага Джолі сягала лише 45 кілограмів, що критично мало для її віку та росту.

Діти зірки роблять все можливе, що налагодити її режим харчування, поки не пізно.