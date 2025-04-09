Діти Анджеліни Джолі б'ють на сполох через хворобу акторки

Шанувальники голлівудської зірки Анджеліни Джолі неодноразово висловлювали своє обурення через зовнішній вигляд акторки. Як вдалося дізнатися журналістам, з ідентичною проблемою наразі зіткнулися діти Енджі.
Головні тези:
- Вага акторки сягає лише 45 кілограмів, що викликало занепокоєння серед шанувальників та рідних.
- Діти Джолі роблять все можливе, щоб її стан покращився.
Що відомо про стан Анджеліни Джолі
Минулого літа у центрі уваги ЗМІ був вихід зірки під час презентації фільму "Марія", де вона зіграла головну роль.
Тоді усі фанати Енджі помітили, як сильно вона схудла — її зовнішній вигляд злякав багатьох.
Згідно з даними журналістів, наразі найбільше панікують діти акторки.
Вони дуже бояться того, що до матері може повернутися давня жахлива хвороба — анорексія.
Що важливо розуміти, нещодавно вага Джолі сягала лише 45 кілограмів, що критично мало для її віку та росту.
Діти зірки роблять все можливе, що налагодити її режим харчування, поки не пізно.
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