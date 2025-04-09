Діти Анджеліни Джолі б'ють на сполох через хворобу акторки
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Діти Анджеліни Джолі б'ють на сполох через хворобу акторки

Джолі
Джерело:  radaronline.com

Шанувальники голлівудської зірки Анджеліни Джолі неодноразово висловлювали своє обурення через зовнішній вигляд акторки. Як вдалося дізнатися журналістам, з ідентичною проблемою наразі зіткнулися діти Енджі.

Головні тези:

  • Вага акторки сягає лише 45 кілограмів, що викликало занепокоєння серед шанувальників та рідних.
  • Діти Джолі роблять все можливе, щоб її стан покращився.

Що відомо про стан Анджеліни Джолі

Минулого літа у центрі уваги ЗМІ був вихід зірки під час презентації фільму "Марія", де вона зіграла головну роль.

Тоді усі фанати Енджі помітили, як сильно вона схудла — її зовнішній вигляд злякав багатьох.

Згідно з даними журналістів, наразі найбільше панікують діти акторки.

Вони дуже бояться того, що до матері може повернутися давня жахлива хвороба — анорексія.

Що важливо розуміти, нещодавно вага Джолі сягала лише 45 кілограмів, що критично мало для її віку та росту.

Діти зірки роблять все можливе, що налагодити її режим харчування, поки не пізно.

Вони разом купують продукти оптом і спокушають її ласими шматочками з пекарні, а також щовечора готують сімейні страви, щоб заохотити її набрати вагу. Вона все ще має худорлявий вигляд, її щиколотки схожі на гілочки, але під пильним наглядом дітей вона з'їдає ще трохи, — розповіло журналістам анонімне джерело.

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