Бред Пітт приголомшив заявою про розлучення з Джолі

8 років поспіль світ спостерігав за гучним та скандальним розлученням зірок Голлівуду Бреда Пітта та Анджеліни Джолі. Лише зараз американський актор вирішив виступити з першою заявою з цього приводу.
Головні тези:
- Бред Пітт дав зрозуміти, що не шкодує про розлучення з Джолі.
- Зараз він готується до весілля зі своєю дівчиною Інес де Рамон.
Пітт уперше прокоментував розлучення з Джолі
Ні для кого не секрет, що доволі довго колишнє подружжя боролося за опіку над дітьми та поділом майна. Лише нещодавно судова тяганина нарешті завершилися.
Бред Пітт висловився про останні 8 років “війни” з Джолі. На його переконання, це мало статися.
Як уже згадувалося раніше, зірки уперше познайомилася на зйомках "Містер і місіс Смітт" 20 років тому.
Почуття між ними спалахнули миттєво, однак весілля Бред та Енджі зіграли аж у 2014 році. Попри це, минуло лише два роки, і Джолі подала на розлучення.
Анджеліна багато разі публічно звинувачувала чоловіка в домашньому насильстві.
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