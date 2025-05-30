Бред Пітт приголомшив заявою про розлучення з Джолі

8 років поспіль світ спостерігав за гучним та скандальним розлученням зірок Голлівуду Бреда Пітта та Анджеліни Джолі. Лише зараз американський актор вирішив виступити з першою заявою з цього приводу.

Пітт уперше прокоментував розлучення з Джолі

Ні для кого не секрет, що доволі довго колишнє подружжя боролося за опіку над дітьми та поділом майна. Лише нещодавно судова тяганина нарешті завершилися.

Бред Пітт висловився про останні 8 років “війни” з Джолі. На його переконання, це мало статися.

Ні, я не думаю, що це було чимось серйозним. Просто щось, що повинно було здійснитися. Юридично, — заявив актор. Поширити

Як уже згадувалося раніше, зірки уперше познайомилася на зйомках "Містер і місіс Смітт" 20 років тому.

Почуття між ними спалахнули миттєво, однак весілля Бред та Енджі зіграли аж у 2014 році. Попри це, минуло лише два роки, і Джолі подала на розлучення.

Анджеліна багато разі публічно звинувачувала чоловіка в домашньому насильстві.