Бред Пітт приголомшив заявою про розлучення з Джолі
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Бред Пітт приголомшив заявою про розлучення з Джолі

Пітт уперше прокоментував розлучення з Джолі
Джерело:  online.ua

8 років поспіль світ спостерігав за гучним та скандальним розлученням зірок Голлівуду Бреда Пітта та Анджеліни Джолі. Лише зараз американський актор вирішив виступити з першою заявою з цього приводу.

Головні тези:

  • Бред Пітт дав зрозуміти, що не шкодує про розлучення з Джолі.
  • Зараз він готується до весілля зі своєю дівчиною Інес де Рамон.

Пітт уперше прокоментував розлучення з Джолі

Ні для кого не секрет, що доволі довго колишнє подружжя боролося за опіку над дітьми та поділом майна. Лише нещодавно судова тяганина нарешті завершилися.

Бред Пітт висловився про останні 8 років “війни” з Джолі. На його переконання, це мало статися.

Ні, я не думаю, що це було чимось серйозним. Просто щось, що повинно було здійснитися. Юридично, — заявив актор.

Як уже згадувалося раніше, зірки уперше познайомилася на зйомках "Містер і місіс Смітт" 20 років тому.

Почуття між ними спалахнули миттєво, однак весілля Бред та Енджі зіграли аж у 2014 році. Попри це, минуло лише два роки, і Джолі подала на розлучення.

Анджеліна багато разі публічно звинувачувала чоловіка в домашньому насильстві.

У них є шестеро дітей, проте деякі з них не хочуть спілкуватися з батьком і навіть відреклися від його прізвища. При цьому Пітт у суді боровся за опіку над ними.

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