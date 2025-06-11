Брэд Питт стесняется своих детей от Анджелины Джоли

Как удалось узнать изданию Mirror, громкий развод голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли явился серьезным ударом для их общих детей и имеет крайне негативные последствия для всех сторон конфликта.

Брэд Питт разрывает отношения с двумя детьми

Согласно данным СМИ, актер хочет разорвать отношения с сыном Паксом.

Поведение последнего довольно часто обсуждают журналисты, поскольку он часто попадает в ДТП и имеет давние конфликты с отцом.

Инсайдер утверждает, что Брэд считает свои отношения с Паксом неисправимыми. Актера больше не волнует, что Пакс делает или не делает. Поделиться

Более того, указано, что 18-летняя дочь Шайло в 2024 году отказалась от фамилии актера, что шокировало и возмутило Брэда.

После этого их общение окончательно оборвалось.

Следует также отметить, что Питт называет виновной в сложных отношениях с детьми именно Джоли.

Брэд обвиняет Анджелину в испорченных отношениях с детьми. Однако другой источник утверждает, что он просто продолжает играть роль жертвы, — отмечает издание. Поделиться

Что важно понимать, у бывших супругов есть 6 детей: близнецы Вивьен и Нокс, дочери Шайло и Захара и сыновья Пакс и Мэддокс.