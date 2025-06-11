Брэд Питт стесняется своих детей от Анджелины Джоли

Как удалось узнать изданию Mirror, громкий развод голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли явился серьезным ударом для их общих детей и имеет крайне негативные последствия для всех сторон конфликта.
Главные тезисы
- Брэд Питт не желает общаться с сыном Паксом из-за его проблемного поведения.
- 18-летняя дочь Шайло отказалась от фамилии актера, что шокировало и возмутило Брэда.
Брэд Питт разрывает отношения с двумя детьми
Согласно данным СМИ, актер хочет разорвать отношения с сыном Паксом.
Поведение последнего довольно часто обсуждают журналисты, поскольку он часто попадает в ДТП и имеет давние конфликты с отцом.
Более того, указано, что 18-летняя дочь Шайло в 2024 году отказалась от фамилии актера, что шокировало и возмутило Брэда.
После этого их общение окончательно оборвалось.
Следует также отметить, что Питт называет виновной в сложных отношениях с детьми именно Джоли.
Что важно понимать, у бывших супругов есть 6 детей: близнецы Вивьен и Нокс, дочери Шайло и Захара и сыновья Пакс и Мэддокс.
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