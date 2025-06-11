Бред Пітт соромиться своїх дітей від Анджеліни Джолі
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Бред Пітт соромиться своїх дітей від Анджеліни Джолі

Бред Пітт розриває стосунки з двома дітьми
Джерело:  The Mirror

Як вдалося дізнатися виданню Mirror, гучне розлучення голлівудських акторів Бреда Пітта та Анджеліни Джолі стало серйозним ударом для їхніх спільних дітей й має вкрай негативні наслідки для всіх сторін конфлікту. 

Головні тези:

  • Бред Пітт не бажає спілкуватися з сином Паксом через його проблемну поведінку.
  • 18-річна донька Шайло відмовилася від прізвища актора, що шокувало та обурило Бреда.

Бред Пітт розриває стосунки з двома дітьми

Згідно з даними ЗМІ, актор хоче розірвати стосунки з сином Паксом.

Поведінку останнього доволі часто обговорюють журналісти, оскільки він часто потрапляє у ДТП та має давні конфлікти з батьком.

Інсайдер стверджує, що Бред вважає свої стосунки з Паксом невиправними. Актора більше не хвилює, що Пакс робить або не робить.

Ба більше, вказано, що 18-річна донька Шайло у 2024 році відмовилася від прізвища актора, що шокувало та обурило Бреда.

Після цього їхнє спілкування остаточно обірвалося.

Варто також зазначити, що Пітт називає винною у складних стосунках з дітьми свою колишню.

Бред звинувачує Анджеліну у зіпсованих стосунках з дітьми. Однак інше джерело стверджує, що він просто продовжує грати роль жертви, — зазначає видання.

Що важливо розуміти, у колишнього подружжя є 6 дітей: близнюки Вів'єн та Нокс, доньки Шайло та Захара і сини Пакс й Меддокс.

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Категорія
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