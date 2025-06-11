Бред Пітт соромиться своїх дітей від Анджеліни Джолі

Як вдалося дізнатися виданню Mirror, гучне розлучення голлівудських акторів Бреда Пітта та Анджеліни Джолі стало серйозним ударом для їхніх спільних дітей й має вкрай негативні наслідки для всіх сторін конфлікту.
Головні тези:
- Бред Пітт не бажає спілкуватися з сином Паксом через його проблемну поведінку.
- 18-річна донька Шайло відмовилася від прізвища актора, що шокувало та обурило Бреда.
Бред Пітт розриває стосунки з двома дітьми
Згідно з даними ЗМІ, актор хоче розірвати стосунки з сином Паксом.
Поведінку останнього доволі часто обговорюють журналісти, оскільки він часто потрапляє у ДТП та має давні конфлікти з батьком.
Ба більше, вказано, що 18-річна донька Шайло у 2024 році відмовилася від прізвища актора, що шокувало та обурило Бреда.
Після цього їхнє спілкування остаточно обірвалося.
Варто також зазначити, що Пітт називає винною у складних стосунках з дітьми свою колишню.
Що важливо розуміти, у колишнього подружжя є 6 дітей: близнюки Вів'єн та Нокс, доньки Шайло та Захара і сини Пакс й Меддокс.
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