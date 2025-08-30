ЗМІ заговорили про розлучення найкрасивішої пари Голлівуду
ЗМІ заговорили про розлучення найкрасивішої пари Голлівуду

Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі близькі до розриву?
Джерело:  online.ua

Дедалі більше іноземних медіа озвучують припущення, що голлівудська пара Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі опинилися на межі розлучення. Такі чутки почали активно ширитися після того, як зірки припинили публічно демонструвати свої почуття.

Головні тези:

  • Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі уже тривалий час не публікують спільні фото.
  • Вони могли розсваритися на тлі гучного скандалу з Джастіном Балдоні.

Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі близькі до розриву?

Видання Times Entertainment звернуло увагу на те, як фанати зіркової пари непокояться через дивну поведінку своїх кумирів.

Насамперед шанувальників непокоїть підозріла "тиша" у соціальних мережах подружжя.

До прикладу, 25 серпня Лайвлі святкувала своє 38-річчя, проте Раян уперше не привітав дружину публічно.

Що важливо розуміти, раніше він традиційно публікував іронічні та зворушливі дописи з нагоди дня народження коханої.

Ба більше, на сторінці Рейнольдса зникли фотографії з Лайвлі, а востаннє він публікував щось про неї ще у 2024 році.

Також шанувальників насторожило те, що у травні актор публічно не привітав Лайвлі з Днем матері.

Офіційних заяв від подружжя поки немає, однак напруга збіглася у часі з триваючою судовою справою Лайвлі проти режисера та партнера по фільму "Покинь, якщо кохаєш" Джастіном Балдоні.

Як уже згадувалося раніше, зірки вперше познайомилися ще 15 років тому на зйомках фільму "Зелений ліхтар".

Уже у 2012-му вони одружилися. Актори виховують 4 дітей.

Багато років поспіль Раян та Блейк вважалися однією з найміцніших пар Голлівуду.

