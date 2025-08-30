СМИ заговорили о разводе самой красивой пары Голливуда

Все больше иностранных медиа озвучивают предположение, что голливудская пара Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли оказались на грани развода. Такие слухи начали активно распространяться после того, как звезды прекратили публично демонстрировать свои чувства.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли близки к разрыву?

Издание Times Entertainment обратило внимание на то, как фанаты звездной пары беспокоятся из-за странного поведения своих кумиров.

В первую очередь поклонников беспокоит подозрительная "тишина" в социальных сетях супругов.

К примеру, 25 августа Лайвли праздновала свое 38-летие, однако Райан впервые не поздравил жену публично.

Что важно понимать, раньше он традиционно публиковал иронические и трогательные сообщения по случаю дня рождения любимой.

Более того, на странице Рейнольдса исчезли фотографии с Лайвли, а последний раз он публиковал что-то о ней еще в 2024 году.

Также поклонников насторожило, что в мае актер публично не поздравил Лайвли с Днем матери.

Официальных заявлений от супругов пока нет, однако напряжение совпало по времени с продолжающимся судебным делом Лайвли против режиссера и партнера по фильму "Оставь, если любишь" Джастином Балдони. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, звезды впервые познакомились еще 15 лет назад на съемках фильма "Зеленый фонарь".

Уже в 2012 году они поженились. Актеры воспитывают 4 детей.

Много лет подряд Райан и Блейк считались одной из самых крепких пар Голливуда.