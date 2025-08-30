СМИ заговорили о разводе самой красивой пары Голливуда

Все больше иностранных медиа озвучивают предположение, что голливудская пара Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли оказались на грани развода. Такие слухи начали активно распространяться после того, как звезды прекратили публично демонстрировать свои чувства.
Главные тезисы
- Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли уже долгое время не публикуют общие фото.
- Они могли разругаться на фоне громкого скандала с Джастином Балдони.
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли близки к разрыву?
Издание Times Entertainment обратило внимание на то, как фанаты звездной пары беспокоятся из-за странного поведения своих кумиров.
В первую очередь поклонников беспокоит подозрительная "тишина" в социальных сетях супругов.
К примеру, 25 августа Лайвли праздновала свое 38-летие, однако Райан впервые не поздравил жену публично.
Что важно понимать, раньше он традиционно публиковал иронические и трогательные сообщения по случаю дня рождения любимой.
Более того, на странице Рейнольдса исчезли фотографии с Лайвли, а последний раз он публиковал что-то о ней еще в 2024 году.
Также поклонников насторожило, что в мае актер публично не поздравил Лайвли с Днем матери.
Как уже упоминалось ранее, звезды впервые познакомились еще 15 лет назад на съемках фильма "Зеленый фонарь".
Уже в 2012 году они поженились. Актеры воспитывают 4 детей.
Много лет подряд Райан и Блейк считались одной из самых крепких пар Голливуда.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-