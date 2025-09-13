Известная голливудская пара завершила отношения после помолвки

Как утверждают инсайдеры, голливудская актриса и звезда сериала "Дневники вампира" Нина Добрев решила разойтись с американским чемпионом по сноубордингу Шоном Уайтом вскоре после того, как он ей сделал предложение.
Главные тезисы
- Решение о разрыве было непростым, но без громких скандалов.
- Последний раз влюблены были вместе в конце августа 2025 года.
Добрев и Уайт больше не вместе
Что важно понимать, звезды до сих пор официально не подтвердили свое развитие, однако анонимный источник из окружения Нины и Шона утверждает, что решение было общим и непростым.
Журналисты обращают внимание на то, что последний раз влюбленных видели вместе 31 августа в Лос-Анджелесе.
Тогда Добрев и Уайт держались за руки во время прогулки и выглядели счастливыми.
Однако 7 сентября Нина появилась на красной дорожке премьеры фильма "Eternity" в Торонто без кольца.
Кроме того, звезда "открепила" сообщение о помолвке в своем Instagram-аккаунте.
Год назад Уайт сделал предложение Нине во время романтического ужина в Нью-Йорке. Актриса сразу сказала "да".
