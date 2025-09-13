Известная голливудская пара завершила отношения после помолвки

Как утверждают инсайдеры, голливудская актриса и звезда сериала "Дневники вампира" Нина Добрев решила разойтись с американским чемпионом по сноубордингу Шоном Уайтом вскоре после того, как он ей сделал предложение.

Добрев и Уайт больше не вместе

Что важно понимать, звезды до сих пор официально не подтвердили свое развитие, однако анонимный источник из окружения Нины и Шона утверждает, что решение было общим и непростым.

Оно принято с любовью и глубоким уважением друг к другу, — заявил инсайдер.

Журналисты обращают внимание на то, что последний раз влюбленных видели вместе 31 августа в Лос-Анджелесе.

Тогда Добрев и Уайт держались за руки во время прогулки и выглядели счастливыми.

Однако 7 сентября Нина появилась на красной дорожке премьеры фильма "Eternity" в Торонто без кольца.

Кроме того, звезда "открепила" сообщение о помолвке в своем Instagram-аккаунте.

Пара начала встречаться в 2019 году и в начале пандемии COVID-19 решила жить вместе. В мае 2020-го Уайт впервые подтвердил их роман в соцсетях, показав, как актриса стрижет ему волосы во время локдауна.

Фото: facebook.com/NinaDobrev