Известная голливудская пара завершила отношения после помолвки
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Известная голливудская пара завершила отношения после помолвки

Добрев и Уайт больше не вместе
Читати українською
Источник:  People

Как утверждают инсайдеры, голливудская актриса и звезда сериала "Дневники вампира" Нина Добрев решила разойтись с американским чемпионом по сноубордингу Шоном Уайтом вскоре после того, как он ей сделал предложение.

Главные тезисы

  • Решение о разрыве было непростым, но без громких скандалов.
  • Последний раз влюблены были вместе в конце августа 2025 года.

Добрев и Уайт больше не вместе

Что важно понимать, звезды до сих пор официально не подтвердили свое развитие, однако анонимный источник из окружения Нины и Шона утверждает, что решение было общим и непростым.

Оно принято с любовью и глубоким уважением друг к другу, — заявил инсайдер.

Журналисты обращают внимание на то, что последний раз влюбленных видели вместе 31 августа в Лос-Анджелесе.

Тогда Добрев и Уайт держались за руки во время прогулки и выглядели счастливыми.

Однако 7 сентября Нина появилась на красной дорожке премьеры фильма "Eternity" в Торонто без кольца.

Кроме того, звезда "открепила" сообщение о помолвке в своем Instagram-аккаунте.

Пара начала встречаться в 2019 году и в начале пандемии COVID-19 решила жить вместе. В мае 2020-го Уайт впервые подтвердил их роман в соцсетях, показав, как актриса стрижет ему волосы во время локдауна.

Фото: facebook.com/NinaDobrev

Год назад Уайт сделал предложение Нине во время романтического ужина в Нью-Йорке. Актриса сразу сказала "да".

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Анджелина Джоли тайно встречается с иконой Голливуда
Анджелина Джоли и Джонни Депп тайно встречаются
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
СМИ заговорили о разводе самой красивой пары Голливуда
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли близки к разрыву?
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Том Круз хочет сделать предложение главной красавице Голливуда
Круз действительно влюблен в свою новую избранницу

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?