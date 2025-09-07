Том Круз хочет сделать предложение главной красавице Голливуда
Круз действительно влюблен в свою новую избранницу

Круз действительно влюблен в свою новую избранницу
Источник:  Radar Online

Согласно данным инсайдеров, 63-летний голливудский актер Том Круз всерьез настроен выйти на новый уровень отношений со своей любимой и коллегой по экрану Аной де Армас. Сейчас они ищут дом для совместного проживания.

Главные тезисы

  • Том Круз планирует признаться Ани де Армас и ищет общее имение для их будущего.
  • Ана де Армас готова к стремительному развитию событий, ведь их чувства взаимны.

Круз действительно влюблен в свою новую избранницу

Как удалось узнать изданию Radar Online, голливудские звезды активно ищут общий дом.

Сейчас им пришлись по душе роскошные поместья в Великобритании и Соединенных Штатах Америки.

Один из анонимных источников подтвердил журналистам, что актеры рассуждают об общем будущем:

Он не хочет ждать. Когда Том чего-нибудь хочет, он действует мгновенно. Ему удалось очаровать Ану большими романтическими жестами, и она в восторге.

Кроме того, указано, что актер настроен найти просторное загородное имение в Великобритании.

На фоне последних событий, Ана де Армас не прочь отказаться от жизни в Америке, где у нее есть собственный дом в Вермонте.

Том мечтает о чем-то большом, что станет постоянным местом для семьи, — подчеркнул анонимный источник.

По убеждению инсайдеров, это означает, что признание также не заставит себя ждать.

Ана де Армас тоже влюблена, поэтому готова к бурному развитию событий.

