Том Круз хочет сделать предложение главной красавице Голливуда

Согласно данным инсайдеров, 63-летний голливудский актер Том Круз всерьез настроен выйти на новый уровень отношений со своей любимой и коллегой по экрану Аной де Армас. Сейчас они ищут дом для совместного проживания.
Главные тезисы
- Том Круз планирует признаться Ани де Армас и ищет общее имение для их будущего.
- Ана де Армас готова к стремительному развитию событий, ведь их чувства взаимны.
Круз действительно влюблен в свою новую избранницу
Как удалось узнать изданию Radar Online, голливудские звезды активно ищут общий дом.
Сейчас им пришлись по душе роскошные поместья в Великобритании и Соединенных Штатах Америки.
Один из анонимных источников подтвердил журналистам, что актеры рассуждают об общем будущем:
Кроме того, указано, что актер настроен найти просторное загородное имение в Великобритании.
На фоне последних событий, Ана де Армас не прочь отказаться от жизни в Америке, где у нее есть собственный дом в Вермонте.
По убеждению инсайдеров, это означает, что признание также не заставит себя ждать.
Ана де Армас тоже влюблена, поэтому готова к бурному развитию событий.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-