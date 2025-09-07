Том Круз планує освідчитися головній красуні Голлівуду
Том Круз планує освідчитися головній красуні Голлівуду

Ана де Армас
Джерело:  Radar Online

Згідно з даними інсайдерів, 63-річний голлівудський актор Том Круз серйозно налаштований вийти на новий рівень стосунків зі свою коханою та колегою по екрану Аною де Армас. Наразі вони шукають оселю для спільного проживання.

Головні тези:

  • Том Круз планує освідчитися Ані де Армас та шукає спільний маєток для їхнього майбутнього.
  • Ані де Армас готова до стрімкого розвитку подій, адже їхні почуття взаємні.

Круз дійсно закоханий у свою нову обраницю

Як вдалося дізнатися виданню Radar Online, голлівудські зірки наразі активно шукають спільний будинок.

Наразі їм припали до душі розкішні маєтки у Великій Британії та Сполучених Штатах Америки.

Одне з анонімних джерел підтвердило журналістам, що актори розмірковують про спільне майбутнє:

Він не хоче чекати. Коли Том чогось хоче, він діє миттєво. Йому вдалося зачарувати Ану великими романтичними жестами, і вона в захваті.

Окрім того, наголошується, що актор налаштований знайти просторий заміський маєток у Великій Британії.

На тлі останніх подій, Ана де Армас не проти відмовитися від життя у Америці, де в неї є власний будинок у Вермонті.

Том мріє про щось велике, що стане постійним місцем для сім’ї, — наголосило анонімне джерело.

На переконання інсайдерів, це означає, що освідчення також не забариться.

Ана де Армас також закохана, тому готова до бурхливого розвитку подій.

