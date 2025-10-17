Том Круз розірвав стосунки з головною красунею Голлівуду
Том Круз розірвав стосунки з головною красунею Голлівуду

Том Круз знову холостяк
Джерело:  Daily Mail

Як вдалося дізнатися журналістам, голлівудські актори Том Круз та Ана де Армас більше не разом, попри те, що ще кілька тижнів тому готувалися до весілля.

Головні тези:

  • Причиною розриву стосунків стало відсутність іскри між зірками.
  • Попри це, вони планують продовжувати співпрацю в майбутньому.

Том Круз знову холостяк

За словами журналістів, Ану де Армас вже помітили у компанії іншої знаменитості — Майлза Теллера, який знімався з Томом у фільмі "Топ Ґан 2: Меверік".

Це підштовхнуло Голлівуд до чуток, що Круз знову холостяк, хоча ще нещодавно готувався до освідчення акторці та навіть весілля з нею.

Анонімні джерела заявили ЗМІ, що Том та Ана дійсно вирішили розірвати стосунки після 9 місяців зустрічань.

Головна причина також рішення — "між ними згасла іскра".

Що цікаво, актори вирішили підтримувати дружні стосунки та навіть продовжувати працювати разом.

Їхній час як пари добіг кінця... Вони залишаться хорошими друзями, але більше не зустрічаються. Вони просто зрозуміли, що не протримаються разом і що їм краще бути просто друзями. Вони все ще люблять компанію одне одного, — заявили інсайдери з оточення пари.

