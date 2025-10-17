Том Круз розірвав стосунки з головною красунею Голлівуду

Як вдалося дізнатися журналістам, голлівудські актори Том Круз та Ана де Армас більше не разом, попри те, що ще кілька тижнів тому готувалися до весілля.
Головні тези:
- Причиною розриву стосунків стало відсутність іскри між зірками.
- Попри це, вони планують продовжувати співпрацю в майбутньому.
Том Круз знову холостяк
За словами журналістів, Ану де Армас вже помітили у компанії іншої знаменитості — Майлза Теллера, який знімався з Томом у фільмі "Топ Ґан 2: Меверік".
Це підштовхнуло Голлівуд до чуток, що Круз знову холостяк, хоча ще нещодавно готувався до освідчення акторці та навіть весілля з нею.
Анонімні джерела заявили ЗМІ, що Том та Ана дійсно вирішили розірвати стосунки після 9 місяців зустрічань.
Головна причина також рішення — "між ними згасла іскра".
Що цікаво, актори вирішили підтримувати дружні стосунки та навіть продовжувати працювати разом.
