Том Круз розірвав стосунки з головною красунею Голлівуду

Як вдалося дізнатися журналістам, голлівудські актори Том Круз та Ана де Армас більше не разом, попри те, що ще кілька тижнів тому готувалися до весілля.

Том Круз знову холостяк

За словами журналістів, Ану де Армас вже помітили у компанії іншої знаменитості — Майлза Теллера, який знімався з Томом у фільмі "Топ Ґан 2: Меверік".

Це підштовхнуло Голлівуд до чуток, що Круз знову холостяк, хоча ще нещодавно готувався до освідчення акторці та навіть весілля з нею.

Анонімні джерела заявили ЗМІ, що Том та Ана дійсно вирішили розірвати стосунки після 9 місяців зустрічань.

Головна причина також рішення — "між ними згасла іскра".

Що цікаво, актори вирішили підтримувати дружні стосунки та навіть продовжувати працювати разом.