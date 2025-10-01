Том Круз і Ана де Армас хочуть шокувати світ своїм весіллям
Про весілля Тома Круза і Ани де Армас будуть говорити всі
Джерело:  Radar Online

Як вдалося дізнатися журналістам, голлівудська пара Том Круз і Ана де Армас уже активно готуються до весілля, попри те, що вони досі не заручені. У закоханих є спільна мрія — свято їхнього кохання має стати незабутнім не лише для них, а й для всього світу.

 

Головні тези:

  • Голлівудські зірки можуть одружитися поза межами Землі.
  • Пара хоче, щоб весілля було максимально нестандартним.

Про весілля Тома Круза і Ани де Армас будуть говорити всі

Згідно з даними інсайдерів, наразі закохані розглядають різні сценарії, до прикладу одруження під водою або в космосі.

Том та Ана шаленіють від думки, що можуть стати першою парою, яка одружиться поза межами нашої планети.

Ба більше, у центрі їхньої уваги ідея стрибка з парашутом із обміном обітниць на висоті.

Їх об'єднує любов до сміливих пригод, тому ідея весілля в такому форматі дуже їх приваблює. Вони хочуть, щоб весілля було максимально нестандартним, — заявило одне з анонімних джерел.

Том Круз справді плекає надію, що четвертий шлюб стане для нього щасливим та останнім.

Один з інсайдерів заявив, що актор так само захоплений, як і коли вперше закохався у Кеті Холмс, “можливо навіть більше”.

І коли вони одружаться, це буде надзвичайне весілля, без огляду на думку інших, — повідомляють журналісти.

