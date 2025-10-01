Том Круз і Ана де Армас хочуть шокувати світ своїм весіллям

Як вдалося дізнатися журналістам, голлівудська пара Том Круз і Ана де Армас уже активно готуються до весілля, попри те, що вони досі не заручені. У закоханих є спільна мрія — свято їхнього кохання має стати незабутнім не лише для них, а й для всього світу.
Головні тези:
- Голлівудські зірки можуть одружитися поза межами Землі.
- Пара хоче, щоб весілля було максимально нестандартним.
Про весілля Тома Круза і Ани де Армас будуть говорити всі
Згідно з даними інсайдерів, наразі закохані розглядають різні сценарії, до прикладу одруження під водою або в космосі.
Том та Ана шаленіють від думки, що можуть стати першою парою, яка одружиться поза межами нашої планети.
Ба більше, у центрі їхньої уваги ідея стрибка з парашутом із обміном обітниць на висоті.
Том Круз справді плекає надію, що четвертий шлюб стане для нього щасливим та останнім.
Один з інсайдерів заявив, що актор так само захоплений, як і коли вперше закохався у Кеті Холмс, “можливо навіть більше”.
