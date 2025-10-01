Том Круз и Ана де Армас хотят шокировать мир своей свадьбой
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Том Круз и Ана де Армас хотят шокировать мир своей свадьбой

О свадьбе Тома Круза и Аны де Армас будут говорить все
Читати українською
Источник:  Radar Online

Как удалось узнать журналистам, голливудская пара Том Круз и Ана де Армас уже активно готовятся к свадьбе, несмотря на то, что они до сих пор не обручены. У влюбленных есть общая мечта — праздник их любви должен стать незабываемым не только для них, но и для всего мира.

Главные тезисы

  • Голливудские звезды могут жениться в космосе.
  • Пара хочет, чтобы свадьба была максимально нестандартной.

О свадьбе Тома Круза и Аны де Армас будут говорить все

Согласно данным инсайдеров, в настоящее время влюбленные рассматривают разные сценарии, к примеру женитьбы под водой или в космосе.

Том и Ана радуются даже от мысли, что могут стать первой парой, которая женится вне нашей планеты.

Более того, в центре их внимания идея прыжка с парашютом с обменом кольцами на высоте.

Их объединяет любовь к смелым приключениям, поэтому идея свадьбы в таком формате очень их привлекает. Они хотят, чтобы свадьба была максимально нестандартной, — заявил один из анонимных источников.

Том Круз действительно надеется, что четвертый брак станет для него счастливым и последним.

Один из инсайдеров заявил, что актер так же восхищен, как и когда впервые влюбился в Кэти Холмс, "возможно даже больше".

И когда они поженятся, это будет необычная свадьба, — сообщают журналисты.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
СМИ заговорили о разводе самой красивой пары Голливуда
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли близки к разрыву?
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Том Круз хочет сделать предложение главной красавице Голливуда
Круз действительно влюблен в свою новую избранницу
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Известная голливудская пара завершила отношения после помолвки
Добрев и Уайт больше не вместе

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?