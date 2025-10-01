Том Круз и Ана де Армас хотят шокировать мир своей свадьбой

Как удалось узнать журналистам, голливудская пара Том Круз и Ана де Армас уже активно готовятся к свадьбе, несмотря на то, что они до сих пор не обручены. У влюбленных есть общая мечта — праздник их любви должен стать незабываемым не только для них, но и для всего мира.
Главные тезисы
- Голливудские звезды могут жениться в космосе.
- Пара хочет, чтобы свадьба была максимально нестандартной.
О свадьбе Тома Круза и Аны де Армас будут говорить все
Согласно данным инсайдеров, в настоящее время влюбленные рассматривают разные сценарии, к примеру женитьбы под водой или в космосе.
Том и Ана радуются даже от мысли, что могут стать первой парой, которая женится вне нашей планеты.
Более того, в центре их внимания идея прыжка с парашютом с обменом кольцами на высоте.
Том Круз действительно надеется, что четвертый брак станет для него счастливым и последним.
Один из инсайдеров заявил, что актер так же восхищен, как и когда впервые влюбился в Кэти Холмс, "возможно даже больше".
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-