Том Круз разорвал отношения с главной красавицей Голливуда
Том Круз разорвал отношения с главной красавицей Голливуда

Том Круз снова холостяк
Читати українською
Источник:  Daily Mail

Как удалось узнать журналистам, голливудские актеры Том Круз и Ана де Армас больше не вместе, несмотря на то, что еще несколько недель назад готовились к свадьбе.

Главные тезисы

  • Причиной разрыва отношений стало отсутствие искры между звездами.
  • Тем не менее, они планируют продолжать сотрудничество в будущем.

Том Круз снова холостяк

По словам журналистов, Ану де Армас уже заметили в компании другой знаменитости — Майлза Теллера, который снимался с Томом в фильме "Топ Ган 2: Меверик".

Это подтолкнуло Голливуд к слухам, что Круз снова холостяк, хотя еще недавно готовился к свадьбк с Армас.

Анонимные источники заявили СМИ, что Том и Ана действительно решили разорвать отношения после 9 месяцев вместе.

Главная причина также решения — "между ними погасла искра".

Что интересно, актеры решили поддерживать дружеские отношения и даже продолжать работать вместе.

Их время как пары подошло к концу... Они останутся хорошими друзьями, но больше не встречаются. Они просто поняли, что не продержатся вместе и что им лучше быть просто друзьями. Они все еще любят компанию друг друга, — заявили инсайдеры из окружения пары.

