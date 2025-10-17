Том Круз разорвал отношения с главной красавицей Голливуда

Как удалось узнать журналистам, голливудские актеры Том Круз и Ана де Армас больше не вместе, несмотря на то, что еще несколько недель назад готовились к свадьбе.

Том Круз снова холостяк

По словам журналистов, Ану де Армас уже заметили в компании другой знаменитости — Майлза Теллера, который снимался с Томом в фильме "Топ Ган 2: Меверик".

Это подтолкнуло Голливуд к слухам, что Круз снова холостяк, хотя еще недавно готовился к свадьбк с Армас.

Анонимные источники заявили СМИ, что Том и Ана действительно решили разорвать отношения после 9 месяцев вместе.

Главная причина также решения — "между ними погасла искра".

Что интересно, актеры решили поддерживать дружеские отношения и даже продолжать работать вместе.