Том Круз разорвал отношения с главной красавицей Голливуда

Как удалось узнать журналистам, голливудские актеры Том Круз и Ана де Армас больше не вместе, несмотря на то, что еще несколько недель назад готовились к свадьбе.
Главные тезисы
- Причиной разрыва отношений стало отсутствие искры между звездами.
- Тем не менее, они планируют продолжать сотрудничество в будущем.
Том Круз снова холостяк
По словам журналистов, Ану де Армас уже заметили в компании другой знаменитости — Майлза Теллера, который снимался с Томом в фильме "Топ Ган 2: Меверик".
Это подтолкнуло Голливуд к слухам, что Круз снова холостяк, хотя еще недавно готовился к свадьбк с Армас.
Анонимные источники заявили СМИ, что Том и Ана действительно решили разорвать отношения после 9 месяцев вместе.
Главная причина также решения — "между ними погасла искра".
Что интересно, актеры решили поддерживать дружеские отношения и даже продолжать работать вместе.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-