Том Круз готовит неординарный брачный контракт для своей невесты
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Том Круз готовит неординарный брачный контракт для своей невесты

Том Круз боится разочароваться в новом браке
Читати українською
Источник:  Radar Online

Согласно данным СМИ, 63-летний голливудский актер Том Круз приказал своей команде юристов сформировать "пуленепробиваемый" брачный контракт для своей любимой Аны де Армас.

Главные тезисы

  • Актер стремится защитить свои активы и конфиденциальность посредством этого контракта.
  • Ана де Армас воспринимает это решение с пониманием и уважением.

Том Круз боится разочароваться в новом браке

Журналисты обращают внимание на то, что актер довольно богатый человек, ведь владеет состоянием в размере 600 миллионов долларов.

По мнению Круза, прописанный договор позволит избежать ошибок предыдущих отношений.

Он хочет, чтобы документ защищал активы, конфиденциальность и его потребность в конфиденциальности.

По словам инсайдеров, Том очень любит Ану, но все равно не собирается рисковать.

После прошедшего опыта он считает необходимым все продумать. Он хочет контракт, который не оставляет места для сомнений – что-то справедливое, прозрачное и совершенно безупречное.

Анонимные источники утверждают, что актер доверяет своей любимой, а этот контракт подтверждает серьезность его намерений.

Ана, чье состояние оценивается в 20 миллионов долларов, воспринимает это спокойно, позволяя ему задавать тон их отношений.

Что важно понимать, брак Тома Круза с Кэти Голмс завершился 13 лет назад громким скандалом: актриса подготовила тайный план побега, который включал квартиру в Нью-Йорке и одноразовый телефон.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
СМИ заговорили о разводе самой красивой пары Голливуда
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли близки к разрыву?
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Том Круз хочет сделать предложение главной красавице Голливуда
Круз действительно влюблен в свою новую избранницу
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Известная голливудская пара завершила отношения после помолвки
Добрев и Уайт больше не вместе

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?