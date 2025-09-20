Том Круз готовит неординарный брачный контракт для своей невесты

Согласно данным СМИ, 63-летний голливудский актер Том Круз приказал своей команде юристов сформировать "пуленепробиваемый" брачный контракт для своей любимой Аны де Армас.
Главные тезисы
- Актер стремится защитить свои активы и конфиденциальность посредством этого контракта.
- Ана де Армас воспринимает это решение с пониманием и уважением.
Том Круз боится разочароваться в новом браке
Журналисты обращают внимание на то, что актер довольно богатый человек, ведь владеет состоянием в размере 600 миллионов долларов.
По мнению Круза, прописанный договор позволит избежать ошибок предыдущих отношений.
Он хочет, чтобы документ защищал активы, конфиденциальность и его потребность в конфиденциальности.
По словам инсайдеров, Том очень любит Ану, но все равно не собирается рисковать.
Анонимные источники утверждают, что актер доверяет своей любимой, а этот контракт подтверждает серьезность его намерений.
Что важно понимать, брак Тома Круза с Кэти Голмс завершился 13 лет назад громким скандалом: актриса подготовила тайный план побега, который включал квартиру в Нью-Йорке и одноразовый телефон.
