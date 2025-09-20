Том Круз готовит неординарный брачный контракт для своей невесты

Согласно данным СМИ, 63-летний голливудский актер Том Круз приказал своей команде юристов сформировать "пуленепробиваемый" брачный контракт для своей любимой Аны де Армас.

Том Круз боится разочароваться в новом браке

Журналисты обращают внимание на то, что актер довольно богатый человек, ведь владеет состоянием в размере 600 миллионов долларов.

По мнению Круза, прописанный договор позволит избежать ошибок предыдущих отношений.

Он хочет, чтобы документ защищал активы, конфиденциальность и его потребность в конфиденциальности.

По словам инсайдеров, Том очень любит Ану, но все равно не собирается рисковать.

После прошедшего опыта он считает необходимым все продумать. Он хочет контракт, который не оставляет места для сомнений – что-то справедливое, прозрачное и совершенно безупречное.

Анонимные источники утверждают, что актер доверяет своей любимой, а этот контракт подтверждает серьезность его намерений.

Ана, чье состояние оценивается в 20 миллионов долларов, воспринимает это спокойно, позволяя ему задавать тон их отношений.

Что важно понимать, брак Тома Круза с Кэти Голмс завершился 13 лет назад громким скандалом: актриса подготовила тайный план побега, который включал квартиру в Нью-Йорке и одноразовый телефон.