Том Круз готує неординарний шлюбний контракт для своєї нареченої

Згідно з даними ЗМІ, 63-річний голлівудський актор Том Круз наказав своїй команді юристів сформувати "куленепробивний" шлюбний контракт для своєї коханої Ани де Армас.
Головні тези:
- Актор прагне захистити свої активи, конфіденційність та приватність за допомогою цього контракту.
- Ана де Армас сприймає це рішення з розумінням та повагою.
Том Круз боїться розчарування у новому шлюбі
Журналісти звертають увагу на те, що актор є доволі заможною людиною, адже володіє статками у 600 мільйонів доларів.
На думку Круза, прописаний договір дасть можливість уникнути помилок попередніх стосунків.
Він хоче, щоб документ захищав активи, конфіденційність і його потребу у приватності.
За словами інсайдерів, Том дуже кохає Ану, однак все одно не збирається ризикувати.
Анонімні джерела стверджують, що актор довіряє своїй коханій, а цей контракт підтверджує серйозність його намірів.
Що важливо розуміти, шлюб Тома Круза з Кеті Голмс завершився 13 років тому гучним скандалом: акторка підготувала таємний "план втечі", який включав квартиру в Нью-Йорку та "одноразовий" телефон.
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-