Том Круз готує неординарний шлюбний контракт для своєї нареченої

Згідно з даними ЗМІ, 63-річний голлівудський актор Том Круз наказав своїй команді юристів сформувати "куленепробивний" шлюбний контракт для своєї коханої Ани де Армас.

Том Круз боїться розчарування у новому шлюбі

Журналісти звертають увагу на те, що актор є доволі заможною людиною, адже володіє статками у 600 мільйонів доларів.

На думку Круза, прописаний договір дасть можливість уникнути помилок попередніх стосунків.

Він хоче, щоб документ захищав активи, конфіденційність і його потребу у приватності.

За словами інсайдерів, Том дуже кохає Ану, однак все одно не збирається ризикувати.

Після минулого досвіду він вважає за необхідне все продумати. Він хоче контракт, який не залишає місця для сумнівів - щось справедливе, прозоре та абсолютно бездоганне.

Анонімні джерела стверджують, що актор довіряє своїй коханій, а цей контракт підтверджує серйозність його намірів.

Ана, чиї статки оцінюють у 20 мільйонів доларів, сприймає це спокійно, дозволяючи йому задавати тон їхніх стосунків.

Що важливо розуміти, шлюб Тома Круза з Кеті Голмс завершився 13 років тому гучним скандалом: акторка підготувала таємний "план втечі", який включав квартиру в Нью-Йорку та "одноразовий" телефон.