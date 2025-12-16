Трамп висміяв убитого голлівудського режисера Райнера

Президент США Дональд Трамп неочікувано для всіх публічно висміяв Роберта Райнера. Він озвучив припущення, що відомого голлівудського актора і режисера вбили через його антитрампівські погляди. На тлі останніх цинічних заяв очільник Білого дому потрапив під шквал критики з боку як демократів, так і республіканців.

Трамп знову спровокував гучний скандал

Як повідомляють американські ЗМІ, 78-річного Райнера та його 70-річну дружину Мішель знайшли мертвими 14 грудня в їхньому ж будинку.

Поліція арештувала їхнього сина Ніка Райнера за підозрою у вбивстві, однак його мотив поки невідомий.

Трамп вирішив прокоментувати цю трагедію, однак у своєму цинічному стилі.

До прикладу, він припустив, що Райнер і його дружина померли "імовірно через гнів, який він викликав", виступаючи проти чинного президент США.

Він був відомий тим, що доводив людей до божевілля своєю шаленою одержимістю президентом Дональдом Трампом. Дональд Трамп Президент США

На ці цинічні заяви одразу відреагувала представниця Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін із Джорджії.

Це сімейна трагедія, яка не має нічого спільного з політикою чи політичними ворогами, — присоромила вона Трампа. Поширити

Своє обурення також не приховував речник Палати представників Майк Джонсон, головний союзник Трампа.