Трамп висміяв убитого голлівудського режисера Райнера
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Трамп висміяв убитого голлівудського режисера Райнера

Трамп знову спровокував гучний скандал
Read in English
Джерело:  Reuters

Президент США Дональд Трамп неочікувано для всіх публічно висміяв Роберта Райнера. Він озвучив припущення, що відомого голлівудського актора і режисера вбили через його антитрампівські погляди. На тлі останніх цинічних заяв очільник Білого дому потрапив під шквал критики з боку як демократів, так і республіканців.

Головні тези:

  • Трамп посміявся над трагедією у відомій та поважній американській родині.
  • Однак відомі політики швидко поставили президента США на місце.

Трамп знову спровокував гучний скандал

Як повідомляють американські ЗМІ, 78-річного Райнера та його 70-річну дружину Мішель знайшли мертвими 14 грудня в їхньому ж будинку.

Поліція арештувала їхнього сина Ніка Райнера за підозрою у вбивстві, однак його мотив поки невідомий.

Трамп вирішив прокоментувати цю трагедію, однак у своєму цинічному стилі.

До прикладу, він припустив, що Райнер і його дружина померли "імовірно через гнів, який він викликав", виступаючи проти чинного президент США.

Він був відомий тим, що доводив людей до божевілля своєю шаленою одержимістю президентом Дональдом Трампом.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На ці цинічні заяви одразу відреагувала представниця Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін із Джорджії.

Це сімейна трагедія, яка не має нічого спільного з політикою чи політичними ворогами, — присоромила вона Трампа.

Своє обурення також не приховував речник Палати представників Майк Джонсон, головний союзник Трампа.

Ми маємо апелювати до наших кращих ангелів, і я думаю, що ми маємо посилити ці голоси та ці настрої. Ось моя позиція з цього приводу, — заявив він.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Том Круз розірвав стосунки з головною красунею Голлівуду
Том Круз знову холостяк
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Ще одна пара Голлівуду опинилася на межі розлучення
Гвінет Пелтроу може знову розлучитися?
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
ШІ від ElevenLabs розмовлятиме голосами зірок Голлівуду
Що відомо про ElevenLabs

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?