Трамп висміяв убитого голлівудського режисера Райнера

Президент США Дональд Трамп неочікувано для всіх публічно висміяв Роберта Райнера. Він озвучив припущення, що відомого голлівудського актора і режисера вбили через його антитрампівські погляди. На тлі останніх цинічних заяв очільник Білого дому потрапив під шквал критики з боку як демократів, так і республіканців.
Головні тези:
- Трамп посміявся над трагедією у відомій та поважній американській родині.
- Однак відомі політики швидко поставили президента США на місце.
Трамп знову спровокував гучний скандал
Як повідомляють американські ЗМІ, 78-річного Райнера та його 70-річну дружину Мішель знайшли мертвими 14 грудня в їхньому ж будинку.
Поліція арештувала їхнього сина Ніка Райнера за підозрою у вбивстві, однак його мотив поки невідомий.
Трамп вирішив прокоментувати цю трагедію, однак у своєму цинічному стилі.
До прикладу, він припустив, що Райнер і його дружина померли "імовірно через гнів, який він викликав", виступаючи проти чинного президент США.
На ці цинічні заяви одразу відреагувала представниця Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін із Джорджії.
Своє обурення також не приховував речник Палати представників Майк Джонсон, головний союзник Трампа.
