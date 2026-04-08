В МИД Украины ответили на громкие обвинения Вэнса
В МИД Украины ответили на громкие обвинения Вэнса

Украинские власти прокомментировали слова Вэнса
Источник:  УНИАН

Громкие обвинения вице-президента США Джей Ди Венса в адрес Украины по вмешательству в выборы в Венгрии и Штатах обусловлено предвыборной риторикой. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

Главные тезисы

  • Вэнс заявил, что "угрозы" Зеленского в адрес Орбана его возмутили.
  • В МИДе не воспринимают эти упреки и реплики всерьез.

Украинские власти прокомментировали слова Вэнса

Во время визита в Венгрию Вэнс начал придумывать, что "в украинских спецслужбах есть элементы, пытающиеся повлиять на ход американских выборов, на венгерские выборы".

Эти "элементы" он также назвал "плохими людьми", однако не предоставил никаких доказательств своим словам.

На эти реплики отреагировал представитель МИД Украины Георгий Тихий.

По словам последнего, крайне важно послушать полностью пресс-конференцию Вэнса на этот счет.

И вам станет очевидно, что присутствующие там журналисты, не будут давать им оценку, но они много раз подряд пытались спровоцировать вице-президента США на различные резкие заявления, — подчеркнул Тихий.

Как отметил представитель дипломатического ведомства, почти на все такие попытки Вэнс отвечал нейтрально.

Тихий также уверен, что громкие заявления об Украине прозвучали в рамках избирательной кампании.

Мы не придаем какой-то слишком эмоциональной резкой окраски тому, что прозвучало. Поэтому мы не преувеличиваем значение этого заявления, — подчеркнул спикер МИД Украины.

