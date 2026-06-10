Украина предлагает странам Европы передать ей ряд ракет-перехватчиков вместо утилизации
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Украина предлагает странам Европы передать ей ряд ракет-перехватчиков вместо утилизации

МЗС
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Источник:  Укринформ

Украина ведет переговоры о передаче ей ряда ракет-перехватчиков, в которых будет истекать срок годности, вместо их утилизации.

Главные тезисы

  • Украина ищет способы получения ракет-перехватчиков, у которых истек срок годности, от стран Европы.
  • Законные ракеты, которые могут быть использованы, не должны быть утилизированы, а могут быть переданы Украине для ее обороны.

Украина просит партнеров отдать ракеты-перехватчики, в которых истек срок годности

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий на брифинге.

Украинской стороне удалось найти ряд ракет-перехватчиков, в которых будет совпадать через некоторое время срок годности, который тоже можно получить для Украины. Мы еще сейчас ведем активные переговоры для того, чтобы их получить, потому что смысл ракеты, которые после того, как у них выходит срок годности, возвращать к производителю или утилизировать.

Он добавил, что Украина предлагает передавать ей передавать эти перехватчики и глава МИД Андрей Сибига уделяет этому вопросу приоритетное внимание.

Надеемся, что удастся это сдвинуть.

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