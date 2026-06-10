Украина предлагает странам Европы передать ей ряд ракет-перехватчиков вместо утилизации

Украина ведет переговоры о передаче ей ряда ракет-перехватчиков, в которых будет истекать срок годности, вместо их утилизации.
Главные тезисы
- Украина ищет способы получения ракет-перехватчиков, у которых истек срок годности, от стран Европы.
- Законные ракеты, которые могут быть использованы, не должны быть утилизированы, а могут быть переданы Украине для ее обороны.
Украина просит партнеров отдать ракеты-перехватчики, в которых истек срок годности
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий на брифинге.
Он добавил, что Украина предлагает передавать ей передавать эти перехватчики и глава МИД Андрей Сибига уделяет этому вопросу приоритетное внимание.
Надеемся, что удастся это сдвинуть.
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