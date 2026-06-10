Украина предлагает странам Европы передать ей ряд ракет-перехватчиков вместо утилизации

Украинской стороне удалось найти ряд ракет-перехватчиков, в которых будет совпадать через некоторое время срок годности, который тоже можно получить для Украины. Мы еще сейчас ведем активные переговоры для того, чтобы их получить, потому что смысл ракеты, которые после того, как у них выходит срок годности, возвращать к производителю или утилизировать.