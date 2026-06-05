Украина вовремя предупредила Румынию о потерявшем управление морском дроне — МИД

Инцидент с дроном в порту Констанцы подтверждает угрозу российской агрессии для всего региона, а эффективная координация между Украиной и соседними странами является ключевой для минимизации ее последствий.

МИД Украины отреагировало на дроновый инцидент в порту Констанцы

Об этом заявил в соцсети Х спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Тихий отметил, что ВМС Украины вовремя проинформировали румынскую сторону о морском беспилотнике, который потерял управление в результате российского глушения сигнала. Поделиться

С тех пор профильные органы обоих государств находились в тесном контакте, взяли ситуацию под контроль и обеспечили безопасность района.

Спикер МИД подчеркнул, что такая эффективная координация позволила принять необходимые меры для предотвращения ущерба гражданскому населению.

On the incident in the port of Constanța, Romania: Ukraine’s Navy @UA_NAVY informed the Romanian side in a timely manner of a naval drone that had lost control because of Russian jamming.



Both states’ relevant authorities have been in close touch since then, took control of the… https://t.co/FWQa32bXCj — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) June 5, 2026

Этот инцидент демонстрирует, что продолжающаяся полномасштабная российская агрессия представляет угрозу не только для Украины, но и для всего региона. Эффективная координация является ключевой для минимизации ее последствий для соседних стран. Поделиться

Утром в порту Констанца произошел взрыв вскоре после обнаружения морского дрона. По предварительной информации Департамента по чрезвычайным ситуациям страны, в результате взрыва никто не пострадал.