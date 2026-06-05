Украина вовремя предупредила Румынию о потерявшем управление морском дроне — МИД
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вовремя предупредила Румынию о потерявшем управление морском дроне — МИД

МИД
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Источник:  Укринформ

Инцидент с дроном в порту Констанцы подтверждает угрозу российской агрессии для всего региона, а эффективная координация между Украиной и соседними странами является ключевой для минимизации ее последствий.

Главные тезисы

  • Украина успешно предупредила Румынию о потере управления морским дроном, свидетельствуя о координации в борьбе с российской агрессией.
  • Инцидент в порту Констанцы подчеркивает важность сотрудничества между Украиной и соседними странами для обеспечения безопасности региона.

МИД Украины отреагировало на дроновый инцидент в порту Констанцы

Об этом заявил в соцсети Х спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Тихий отметил, что ВМС Украины вовремя проинформировали румынскую сторону о морском беспилотнике, который потерял управление в результате российского глушения сигнала.

С тех пор профильные органы обоих государств находились в тесном контакте, взяли ситуацию под контроль и обеспечили безопасность района.

Спикер МИД подчеркнул, что такая эффективная координация позволила принять необходимые меры для предотвращения ущерба гражданскому населению.

Этот инцидент демонстрирует, что продолжающаяся полномасштабная российская агрессия представляет угрозу не только для Украины, но и для всего региона. Эффективная координация является ключевой для минимизации ее последствий для соседних стран.

Утром в порту Констанца произошел взрыв вскоре после обнаружения морского дрона. По предварительной информации Департамента по чрезвычайным ситуациям страны, в результате взрыва никто не пострадал.

Украина подтвердила, что во время выполнения задач в Черноморской операционной зоне один из морских безэкипажных катеров ВМС ВС Украины под влиянием средств РЭБ противника потерял управление и оказался у берегов Румынии.

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