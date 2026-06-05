Украина вовремя предупредила Румынию о потерявшем управление морском дроне — МИД

Инцидент с дроном в порту Констанцы подтверждает угрозу российской агрессии для всего региона, а эффективная координация между Украиной и соседними странами является ключевой для минимизации ее последствий.
Главные тезисы
- Украина успешно предупредила Румынию о потере управления морским дроном, свидетельствуя о координации в борьбе с российской агрессией.
- Инцидент в порту Констанцы подчеркивает важность сотрудничества между Украиной и соседними странами для обеспечения безопасности региона.
МИД Украины отреагировало на дроновый инцидент в порту Констанцы
Об этом заявил в соцсети Х спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.
С тех пор профильные органы обоих государств находились в тесном контакте, взяли ситуацию под контроль и обеспечили безопасность района.
Спикер МИД подчеркнул, что такая эффективная координация позволила принять необходимые меры для предотвращения ущерба гражданскому населению.
On the incident in the port of Constanța, Romania: Ukraine’s Navy @UA_NAVY informed the Romanian side in a timely manner of a naval drone that had lost control because of Russian jamming.— Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) June 5, 2026
Both states’ relevant authorities have been in close touch since then, took control of the… https://t.co/FWQa32bXCj
Утром в порту Констанца произошел взрыв вскоре после обнаружения морского дрона. По предварительной информации Департамента по чрезвычайным ситуациям страны, в результате взрыва никто не пострадал.
Украина подтвердила, что во время выполнения задач в Черноморской операционной зоне один из морских безэкипажных катеров ВМС ВС Украины под влиянием средств РЭБ противника потерял управление и оказался у берегов Румынии.
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