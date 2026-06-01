Румынские эксперты подтвердили, что многоэтажку в Галаце атаковал российский дрон "Герань-2"
Источник:  Укринформ

Финальный технический отчет румынских специалистов подтвердил, что беспилотник, который в ночь на 29 мая врезался в жилой дом в городе Галац в Румынии, был российским дроном типа «Герань-2».

Главные тезисы

  • Финальный отчет румынских экспертов подтверждает, что атака на жилой дом в городе Галац была совершена российским дроном "Герань-2".
  • Технические доказательства идентифицировали конструктивные элементы и электронные компоненты дрона, совпадающие с российскими разработками.
  • Подтвержденные данные о происхождении дрона вызывают серьезную обеспокоенность в международном сообществе.

Румыния подтвердила атаку российским дроном "Герань-2" по дому в Галаке

Об этом сообщает президент Румынии Никушор Дан.

Дан проинформировал, что эксперты пришли к такому выводу на основании совокупности технических доказательств. В частности, на обнаруженных фрагментах обнаружили надпись «ГЕРАН-2» кириллицей, а электронные компоненты, системы навигации, модули управления, двигатель и конструктивные элементы оказались идентичными или практически идентичными тем, что раньше находили на других дронах этого типа.

Кроме того, анализ показал совпадение производственных маркировок, использованных материалов и топлива.

Тот факт, что такой аппарат попал в жилой дом в Румынии, нанеся ранения людям и материальный ущерб, имеет исключительную серьезность, а единственным ответственным за это является Россия.

Он также добавил, что результаты расследования будут переданы союзникам Румынии и компетентным структурам НАТО и Евросоюза.

В ночь на 29 мая в городе Галац на востоке Румынии вблизи границы с Украиной беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом. В результате инцидента пострадали 14-летний парень и женщина, которая находится в тяжелом состоянии.

