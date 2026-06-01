Румынские эксперты подтвердили, что многоэтажку в Галаце атаковал российский дрон "Герань-2"

Финальный технический отчет румынских специалистов подтвердил, что беспилотник, который в ночь на 29 мая врезался в жилой дом в городе Галац в Румынии, был российским дроном типа «Герань-2».
Главные тезисы
- Финальный отчет румынских экспертов подтверждает, что атака на жилой дом в городе Галац была совершена российским дроном "Герань-2".
- Технические доказательства идентифицировали конструктивные элементы и электронные компоненты дрона, совпадающие с российскими разработками.
- Подтвержденные данные о происхождении дрона вызывают серьезную обеспокоенность в международном сообществе.
Румыния подтвердила атаку российским дроном "Герань-2" по дому в Галаке
Об этом сообщает президент Румынии Никушор Дан.
Кроме того, анализ показал совпадение производственных маркировок, использованных материалов и топлива.
Тот факт, что такой аппарат попал в жилой дом в Румынии, нанеся ранения людям и материальный ущерб, имеет исключительную серьезность, а единственным ответственным за это является Россия.
Он также добавил, что результаты расследования будут переданы союзникам Румынии и компетентным структурам НАТО и Евросоюза.
Drona prǎbușitǎ joi noapte la Galați este Geran-2, de proveniențǎ ruseascǎ. Aceasta este concluzia fǎrǎ dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român.— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) May 31, 2026
Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice.
Pe fragmentele… pic.twitter.com/0ICBAEpSF6
В ночь на 29 мая в городе Галац на востоке Румынии вблизи границы с Украиной беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом. В результате инцидента пострадали 14-летний парень и женщина, которая находится в тяжелом состоянии.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-