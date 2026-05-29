Румыния закрывает генконсульство РФ в Констанце

Президент Румынии Никушор Дан объявил о решении закрыть генконсульство РФ в Констанце и выслать консула.

Румыния высылает консула РФ и закрывает дипучреждение в Констанце

Об этом он заявил после заседания Совета национальной безопасности.

Заседание совета провели после того, как российский беспилотник врезался в жилой дом в Галаке, в результате чего произошел взрыв и пожар в квартире, расположенной на 10-м этаже здания.

Прошлой ночью произошел серьезный инцидент, в результате которого два гражданина получили ранения, и вся ответственность за это лежит на России. Генеральный консул России в Констанце объявлен персоной нон решетки, а консульство в Констанце будет закрыто. Никушор Дан Президент Румынии

Мы также обсудили вопросы гражданской обороны на заседании Совета национальной безопасности. Вчера вечером реакция была очень быстрой, и министр внутренних дел проинформировал нас о мерах, которые уже предприняты для всей потенциально пораженной территории, увеличив количество персонала и мероприятий. Так что в этом направлении мы готовы.

Дан также сообщил, что обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте инцидент в Галаке, который он назвал "самым серьезным инцидентом в сфере безопасности, произошедшим на территории Румынии с начала захватнической войны России против Украины".

Марк Рютте в свою очередь выразил "абсолютную солидарность" Альянса с Румынией и подтвердил, что НАТО "готов защищать каждый сантиметр территории союзников".

Исполняющий обязанности премьер-министра Румынии Илие Боложан ранее сообщил, что в ответ на попадание российского дрона в многоэтажку в городе Галац в ночь на 29 мая официальный Бухарест думает ввести санкции против дипломатов РФ.