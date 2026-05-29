Румыния закрывает генконсульство РФ в Констанце

Президент Румынии Никушор Дан объявил о решении закрыть генконсульство РФ в Констанце и выслать консула.
Главные тезисы
- Президент Румынии объявил о закрытии генконсульства РФ в Констанце из-за серьезного инцидента с российским беспилотником в городе Галац.
- Румыния рассматривает возможность введения санкций против дипломатов РФ как ответ на произошедший инцидент.
- Совет национальной безопасности обсудил ситуацию и принял решение закрыть дипломатическое представительство РФ в Констанце.
Об этом он заявил после заседания Совета национальной безопасности.
Заседание совета провели после того, как российский беспилотник врезался в жилой дом в Галаке, в результате чего произошел взрыв и пожар в квартире, расположенной на 10-м этаже здания.
Мы также обсудили вопросы гражданской обороны на заседании Совета национальной безопасности. Вчера вечером реакция была очень быстрой, и министр внутренних дел проинформировал нас о мерах, которые уже предприняты для всей потенциально пораженной территории, увеличив количество персонала и мероприятий. Так что в этом направлении мы готовы.
Дан также сообщил, что обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте инцидент в Галаке, который он назвал "самым серьезным инцидентом в сфере безопасности, произошедшим на территории Румынии с начала захватнической войны России против Украины".
Исполняющий обязанности премьер-министра Румынии Илие Боложан ранее сообщил, что в ответ на попадание российского дрона в многоэтажку в городе Галац в ночь на 29 мая официальный Бухарест думает ввести санкции против дипломатов РФ.
