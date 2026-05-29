Румунія закриває генконсульство РФ у Констанці

Джерело:  Digi24

Президент Румунії Нікушор Дан оголосив про рішення закрити генконсульство РФ у Констанці і вислати консула.

Головні тези:

  • Румунія закрила генконсульство РФ у Констанці через серйозний інцидент з російським безпілотником у місті Галац.
  • Нікушор Дан вислав консула РФ та оголосив його персоною нон ґрата у зв'язку з нещасним випадком та вибухом у житловому будинку.
  • Румунія розглядає можливість запровадження санкцій проти дипломатів РФ, як відповідь на інцидент.

Про це він заявив після засідання Ради національної безпеки.

Засідання ради провели після того, як російський безпілотник врізався у житловий будинок у Галаці, внаслідок чого стався вибух і спалахнула пожежа у квартирі, розташованій на 10-му поверсі будівлі.

Минулої ночі стався серйозний інцидент, в результаті якого двоє громадян отримали поранення, і вся відповідальність за це лежить на Росії. Генеральний консул Росії в Констанці оголошений персоною нон ґрата, а консульство в Констанці буде закрито.

Нікушор Дан

Президент Румунії

Ми також обговорили питання цивільної оборони на засіданні Ради національної безпеки. Вчора ввечері реакція була дуже швидкою, і міністр внутрішніх справ поінформував нас про заходи, які вже вжито для всієї потенційно ураженої території, збільшивши кількість персоналу та заходів. Тож у цьому напрямку ми готові.

Дан також повідомив, що обговорив із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте інцидент у Галаці, який він назвав "найсерйознішим інцидентом у сфері безпеки, що стався на території Румунії з початку загарбницької війни Росії проти України".

Своєю чергою Марк Рютте висловив "абсолютну солідарність" Альянсу з Румунією та підтвердив, що НАТО "готовий захищати кожен сантиметр території союзників".

Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Румунії Іліє Боложан раніше повідомив, що у відповідь на влучання російського дрона у багатоповерхівку в місті Галац у ніч проти 29 травня офіційний Бухарест думає запровадити санкції проти дипломатів РФ.

