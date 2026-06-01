Румунські експерти підтвердили, що багатоповерхівку у Галаці атакував російський дрон "Герань-2"

Фінальний технічний звіт румунських фахівців підтвердив, що безпілотник, який у ніч проти 29 травня врізався у житловий будинок у місті Галац у Румунії, був російським дроном типу «Герань-2».
Головні тези:
- Експерти виявили сукупність технічних доказів, які підтверджують походження дрона, зокрема ідентичність електронних компонентів та конструктивних елементів з відомими російськими дронами.
Румунія підтвердила атаку російським дроном “Герань-2” по будинку у Галаці
Про це повідомляє президент Румунії Нікушор Дан.
Крім цього, аналіз показав збіг виробничих маркувань, використаних матеріалів та палива.
Той факт, що такий апарат потрапив у житловий будинок у Румунії, завдавши поранень людям і матеріальних збитків, має виняткову серйозність, а єдиним відповідальним за це є Росія.
Він також додав, що результати розслідування будуть передані союзникам Румунії та компетентним структурам НАТО і Євросоюзу.
Drona prǎbușitǎ joi noapte la Galați este Geran-2, de proveniențǎ ruseascǎ. Aceasta este concluzia fǎrǎ dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român.— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) May 31, 2026
Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice.
У ніч проти 29 травня у місті Галац на сході Румунії поблизу кордону з Україною безпілотник врізався у багатоповерховий житловий будинок. Унаслідок інциденту постраждали 14-річний хлопець і жінка, яка перебуває у тяжкому стані.
