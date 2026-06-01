Румунські експерти підтвердили, що багатоповерхівку у Галаці атакував російський дрон "Герань-2"
Джерело: Укрінформ

Фінальний технічний звіт румунських фахівців підтвердив, що безпілотник, який у ніч проти 29 травня врізався у житловий будинок у місті Галац у Румунії, був російським дроном типу «Герань-2».

Головні тези:

  • Фінальний технічний звіт румунських фахівців підтвердив, що безпілотник, який ударився у житловий будинок у Галаці, був російським дроном типу «Герань-2».
  • Експерти виявили сукупність технічних доказів, які підтверджують походження дрона, зокрема ідентичність електронних компонентів та конструктивних елементів з відомими російськими дронами.

Румунія підтвердила атаку російським дроном “Герань-2” по будинку у Галаці

Про це повідомляє президент Румунії Нікушор Дан.

Дан поінформував, що експерти дійшли такого висновку на підставі сукупності технічних доказів. Зокрема на виявлених фрагментах виявили напис «ГЕРАН-2» кирилицею, а електронні компоненти, системи навігації, модулі управління, двигун та конструктивні елементи виявилися ідентичними або практично ідентичними тим, що раніше знаходили на інших дронах цього типу.

Крім цього, аналіз показав збіг виробничих маркувань, використаних матеріалів та палива.

Той факт, що такий апарат потрапив у житловий будинок у Румунії, завдавши поранень людям і матеріальних збитків, має виняткову серйозність, а єдиним відповідальним за це є Росія.

Він також додав, що результати розслідування будуть передані союзникам Румунії та компетентним структурам НАТО і Євросоюзу.

У ніч проти 29 травня у місті Галац на сході Румунії поблизу кордону з Україною безпілотник врізався у багатоповерховий житловий будинок. Унаслідок інциденту постраждали 14-річний хлопець і жінка, яка перебуває у тяжкому стані.

