Румунські експерти підтвердили, що багатоповерхівку у Галаці атакував російський дрон "Герань-2"

Фінальний технічний звіт румунських фахівців підтвердив, що безпілотник, який у ніч проти 29 травня врізався у житловий будинок у місті Галац у Румунії, був російським дроном типу «Герань-2».

Румунія підтвердила атаку російським дроном “Герань-2” по будинку у Галаці

Про це повідомляє президент Румунії Нікушор Дан.

Дан поінформував, що експерти дійшли такого висновку на підставі сукупності технічних доказів. Зокрема на виявлених фрагментах виявили напис «ГЕРАН-2» кирилицею, а електронні компоненти, системи навігації, модулі управління, двигун та конструктивні елементи виявилися ідентичними або практично ідентичними тим, що раніше знаходили на інших дронах цього типу.

Крім цього, аналіз показав збіг виробничих маркувань, використаних матеріалів та палива.

Той факт, що такий апарат потрапив у житловий будинок у Румунії, завдавши поранень людям і матеріальних збитків, має виняткову серйозність, а єдиним відповідальним за це є Росія.

Він також додав, що результати розслідування будуть передані союзникам Румунії та компетентним структурам НАТО і Євросоюзу.

Drona prǎbușitǎ joi noapte la Galați este Geran-2, de proveniențǎ ruseascǎ. Aceasta este concluzia fǎrǎ dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român.



Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice.



— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) May 31, 2026

У ніч проти 29 травня у місті Галац на сході Румунії поблизу кордону з Україною безпілотник врізався у багатоповерховий житловий будинок. Унаслідок інциденту постраждали 14-річний хлопець і жінка, яка перебуває у тяжкому стані.