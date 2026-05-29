Румунія зробила нову заяву щодо влучання дрона РФ у багатоповерхівку

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що російський дрон, який влучив у багатоповерхівку у румунському місті Галац, був підбитий українською ППО, внаслідок чого змінив траєкторію.

Як зазначив Дан, російський дрон, який влучив у житловий будинок, змінив траєкторію польоту після того, як, судячи з усього, був збитий над українським містом Рені.

При цьому він підкреслив, що відповідальність за інцидент лежить на Росії.

Коли вони (дрони — ред.) пролітали над територією України, частину з них було збито, а один із них, ймовірно збитий над містом Рені, змінив траєкторію і попрямував до Галацу. Нікушор Дан Президент Румунії

Президент зазначив, що Румунія продовжить переговори з союзниками щодо зміцнення оборонних можливостей проти дронів і повторив, що відповідальність за інцидент лежить на Росії.

На наступному засіданні НАТО буде обговорено питання про обладнання, яке потрібно Румунії. За цю ситуацію, безсумнівно, відповідальна Росія. Це тривалий процес, який Румунія здійснює для того, щоб і надалі захищатися.

Щодо запитів Румунії до НАТО на постачання засобів протидії дронам, Нікушор Дан заявив, що це "складне технічне питання".

Залежно від обладнання, якщо ви просите збити безпілотник з літака, ви повинні бути впевнені, що траєкторія ракети, яка збиває безпілотник, не досягне житлових будинків і не завдасть значної шкоди, а також не буде обстрілювати територію України з території Румунії, тому умов багато.

Радник президента Дмитро Литвин розповів журналістам, що український президент Володимир Зеленський вже поговорив з румунським колегою і у додаткових коментарях немає потреби.

Щойно говорив з президентом Румунії. Російський дрон ударив по житловому будинку в Румунії, люди постраждали. Ми домовилися з Нікушором, що Україна підтримає Румунію в цій ситуації, — сказав Зеленський.

Глава держави додав, що команди обох держав працюють над тим, щоб посилити захист неба.