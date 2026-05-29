Румунія зробила нову заяву щодо влучання дрона РФ у багатоповерхівку

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що російський дрон, який влучив у багатоповерхівку у румунському місті Галац, був підбитий українською ППО, внаслідок чого змінив траєкторію.
Головні тези:
- Президент Румунії повідомив, що російський дрон, який влучив у багатоповерхівку, був підбитий українською ППО, що змінило його траєкторію.
- Румунія продовжить переговори з союзниками для зміцнення оборонних можливостей проти дронів та відзначила, що відповідальність за інцидент лежить на Росії.
Дан назвав причину влучання дрона РФ у багатоповерхівку Галаца
Як зазначив Дан, російський дрон, який влучив у житловий будинок, змінив траєкторію польоту після того, як, судячи з усього, був збитий над українським містом Рені.
При цьому він підкреслив, що відповідальність за інцидент лежить на Росії.
Президент зазначив, що Румунія продовжить переговори з союзниками щодо зміцнення оборонних можливостей проти дронів і повторив, що відповідальність за інцидент лежить на Росії.
Щодо запитів Румунії до НАТО на постачання засобів протидії дронам, Нікушор Дан заявив, що це "складне технічне питання".
Залежно від обладнання, якщо ви просите збити безпілотник з літака, ви повинні бути впевнені, що траєкторія ракети, яка збиває безпілотник, не досягне житлових будинків і не завдасть значної шкоди, а також не буде обстрілювати територію України з території Румунії, тому умов багато.
Радник президента Дмитро Литвин розповів журналістам, що український президент Володимир Зеленський вже поговорив з румунським колегою і у додаткових коментарях немає потреби.
Глава держави додав, що команди обох держав працюють над тим, щоб посилити захист неба.
Підтримуючи одне одного зараз ми робимо сильнішими наші спільні позиції, — зауважив він.
