Медведєв цинічно погрожує ЄС новими ударами на тлі вибуху дрона у Румунії

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв використав інцидент з російським дроном у Румунії для нових погроз на адресу Європи.

Медведєв погрожує ЄС як нібито учаснику війни проти Росії

Після влучання російського дрона у житловий будинок в румунському місті Галац заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв виступив із новими погрозами на адресу країн Європейського Союзу.

Він виправдав можливі удари по території європейських держав, цинічно звинувативши ЄС у «війні проти Росії».

Російський чиновник цинічно заявив, що походження дрона ще потрібно встановити, однак фактично визнав те, що він був російським.

Громадяни країн ЄС, ви повинні усвідомити, що ваша влада односторонньо вступила у війну з Росією. Тож будьте пильними і нічому не дивуйтеся. Спокійний сон закінчився.

Медведєв заявив, що країни ЄС нібито є «прямими учасниками війни проти Росії», а також пригрозив новими ударами.

Їм краще звикнути до цього. Це не востаннє. Йде війна! І громадяни країн ЄС, як населення воюючих держав, не повинні спати, очікуючи на мирні ночі.

Окрім цього, Медведєв використав образливі висловлювання щодо європейських політиків та вкотре повторив російські пропагандистські тези про підтримку України з боку Заходу.