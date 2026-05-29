Медведєв цинічно погрожує ЄС новими ударами на тлі вибуху дрона у Румунії

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв використав інцидент з російським дроном у Румунії для нових погроз на адресу Європи.
Головні тези:
- Медведєв погрожує ЄС ударами відповідно до інциденту з російським дроном у Румунії.
- Російський чиновник цинічно звинуватив Європу у втручанні в конфлікт з Росією.
- Медведєв намірено залякує громадян країн ЄС, намагаючись використати ситуацію для своїх політичних цілей.
Медведєв погрожує ЄС як нібито учаснику війни проти Росії
Після влучання російського дрона у житловий будинок в румунському місті Галац заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв виступив із новими погрозами на адресу країн Європейського Союзу.
Він виправдав можливі удари по території європейських держав, цинічно звинувативши ЄС у «війні проти Росії».
Російський чиновник цинічно заявив, що походження дрона ще потрібно встановити, однак фактично визнав те, що він був російським.
Медведєв заявив, що країни ЄС нібито є «прямими учасниками війни проти Росії», а також пригрозив новими ударами.
Їм краще звикнути до цього. Це не востаннє. Йде війна! І громадяни країн ЄС, як населення воюючих держав, не повинні спати, очікуючи на мирні ночі.
Окрім цього, Медведєв використав образливі висловлювання щодо європейських політиків та вкотре повторив російські пропагандистські тези про підтримку України з боку Заходу.
Нагадаємо, у ніч проти 29 травня під час атаки на Україну російський дрон врізався у будинок в румунському місті Галац.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-