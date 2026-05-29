Медведев цинично угрожает ЕС новыми ударами на фоне взрыва дрона в Румынии

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев использовал инцидент с российским дроном в Румынии для новых угроз в адрес Европы.
Главные тезисы
- Медведев цинично использует инцидент с дроном в Румынии для угроз и давления на страны ЕС.
- Российский чиновник обвиняет Европу в войне против России, грозя новыми ударами.
- Медведев стремится использовать ситуацию для достижения своих политических целей и запугивания граждан стран ЕС.
Медведев угрожает ЕС как якобы участнику войны против России
После попадания российского дрона в жилой дом в румынском городе Галац, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с новыми угрозами в адрес стран Европейского Союза.
Он оправдал возможные удары по территории европейских государств, цинично обвинив ЕС в войне против России.
Российский чиновник цинично заявил, что происхождение дрона еще предстоит установить, однако фактически признал, что он был российским.
Медведев заявил, что страны ЕС якобы являются "прямыми участниками войны против России", а также пригрозил новыми ударами.
Им лучше привыкнуть к этому. Это не в последний раз. Идет война! И граждане стран ЕС, как население воюющих государств, не должны спать, ожидая мирных ночей.
Кроме этого, Медведев использовал оскорбительные высказывания по европейским политикам и в очередной раз повторил российские пропагандистские тезисы о поддержке Украины со стороны Запада.
Напомним, в ночь на 29 мая во время атаки на Украину российский дрон врезался в дом в румынском городе Галац.
