Медведев цинично угрожает ЕС новыми ударами на фоне взрыва дрона в Румынии
Категория
Политика
Дата публикации

Медведев цинично угрожает ЕС новыми ударами на фоне взрыва дрона в Румынии

Медведев
Читати українською
Источник:  online.ua

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев использовал инцидент с российским дроном в Румынии для новых угроз в адрес Европы.

Главные тезисы

  • Медведев цинично использует инцидент с дроном в Румынии для угроз и давления на страны ЕС.
  • Российский чиновник обвиняет Европу в войне против России, грозя новыми ударами.
  • Медведев стремится использовать ситуацию для достижения своих политических целей и запугивания граждан стран ЕС.

Медведев угрожает ЕС как якобы участнику войны против России

После попадания российского дрона в жилой дом в румынском городе Галац, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с новыми угрозами в адрес стран Европейского Союза.

Он оправдал возможные удары по территории европейских государств, цинично обвинив ЕС в войне против России.

Российский чиновник цинично заявил, что происхождение дрона еще предстоит установить, однако фактически признал, что он был российским.

Граждане стран ЕС, вы должны понять, что ваша власть односторонне вступила в войну с Россией. Будьте бдительны и ничему не удивляйтесь. Спокойный сон кончился.

Медведев заявил, что страны ЕС якобы являются "прямыми участниками войны против России", а также пригрозил новыми ударами.

Им лучше привыкнуть к этому. Это не в последний раз. Идет война! И граждане стран ЕС, как население воюющих государств, не должны спать, ожидая мирных ночей.

Кроме этого, Медведев использовал оскорбительные высказывания по европейским политикам и в очередной раз повторил российские пропагандистские тезисы о поддержке Украины со стороны Запада.

Напомним, в ночь на 29 мая во время атаки на Украину российский дрон врезался в дом в румынском городе Галац.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"С последним годом, факинг паппет". Медведев цинично обратился к Зеленскому
Медведев грезит падением Зеленского
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Медведев цинично угрожает "Орешником" странам Европы
Медведев
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Исключительно опасно". Медведев придумал повод для применения ядерного оружия
Медведев снова вспомнил о ядерном оружии

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?