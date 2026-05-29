Медведев цинично угрожает ЕС новыми ударами на фоне взрыва дрона в Румынии

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев использовал инцидент с российским дроном в Румынии для новых угроз в адрес Европы.

Медведев угрожает ЕС как якобы участнику войны против России

После попадания российского дрона в жилой дом в румынском городе Галац, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с новыми угрозами в адрес стран Европейского Союза.

Он оправдал возможные удары по территории европейских государств, цинично обвинив ЕС в войне против России.

Российский чиновник цинично заявил, что происхождение дрона еще предстоит установить, однако фактически признал, что он был российским.

Граждане стран ЕС, вы должны понять, что ваша власть односторонне вступила в войну с Россией. Будьте бдительны и ничему не удивляйтесь. Спокойный сон кончился.

Медведев заявил, что страны ЕС якобы являются "прямыми участниками войны против России", а также пригрозил новыми ударами.

Им лучше привыкнуть к этому. Это не в последний раз. Идет война! И граждане стран ЕС, как население воюющих государств, не должны спать, ожидая мирных ночей.

Кроме этого, Медведев использовал оскорбительные высказывания по европейским политикам и в очередной раз повторил российские пропагандистские тезисы о поддержке Украины со стороны Запада.