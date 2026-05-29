Румыния сделала новое заявление о попадании дрона РФ в многоэтажку
Категория
Мир
Дата публикации

Румыния сделала новое заявление о попадании дрона РФ в многоэтажку

дом
Read in English
Читати українською
Источник:  Digi24

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что российский дрон, попавший в многоэтажку в румынском городе Галац, был подбит украинским ПВО, в результате чего сменил траекторию.

Главные тезисы

  • Президент Румынии заявил о попадании российского дрона в многоэтажку в Галаце, сообщив, что он был подбит украинским ПВО.
  • Румыния планирует усилить оборонные возможности против дронов и продолжит переговоры с союзниками.

Дан назвал причину попадания дрона РФ в многоэтажку Галаца

Как отметил Дан, попавший в жилой дом российский дрон сменил траекторию полета после того, как, судя по всему, был сбит над украинским городом Рени.

При этом он подчеркнул, что ответственность за инцидент лежит в России.

Когда они (дроны — ред.) пролетали над территорией Украины, часть из них была сбита, а один из них, вероятно сбитый над городом Рени, сменил траекторию и направился в Галац.

Никушор Дан

Никушор Дан

Президент Румынии

Президент отметил, что Румыния продолжит переговоры с союзниками по укреплению оборонных возможностей против дронов и повторил, что ответственность за инцидент лежит на России.

На следующем заседании НАТО будет обсужден вопрос об оборудовании, необходимом Румынии. За эту ситуацию, несомненно, ответственна Россия. Это длительный процесс, который Румыния осуществляет для того, чтобы и дальше защищаться.

Что касается запросов Румынии в НАТО на поставку средств противодействия дронам, Никушор Дан заявил, что это "сложный технический вопрос".

В зависимости от оборудования, если вы просите сбить беспилотник с самолета, вы должны быть уверены, что траектория ракеты, которая сбивает беспилотник, не достигнет жилых домов и не нанесет значительного ущерба, а также не будет обстреливать территорию Украины с территории Румынии, поэтому условий много.

Советник президента Дмитрий Литвин рассказал журналистам, что украинский президент Владимир Зеленский уже поговорил с румынским коллегой и в дополнительных комментариях нет нужды.

Только что говорил с президентом Румынии. Российский дрон ударил по жилому дому в Румынии, люди пострадали. Мы договорились с Никушором, что Украина поддержит Румынию в этой ситуации, — сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что команды обоих государств работают над тем, чтобы усилить защиту неба.

Поддерживая друг друга, сейчас мы делаем сильнее наши общие позиции, — заметил он.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Румынии объяснили, почему не смогли сбить российский дрон
В Румынии объяснили, почему пропустили российский дрон
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Румыния закрывает генконсульство РФ в Констанце
Дан
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Медведев цинично угрожает ЕС новыми ударами на фоне взрыва дрона в Румынии
Медведев

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?