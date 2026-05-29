Румыния сделала новое заявление о попадании дрона РФ в многоэтажку

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что российский дрон, попавший в многоэтажку в румынском городе Галац, был подбит украинским ПВО, в результате чего сменил траекторию.
Главные тезисы
- Президент Румынии заявил о попадании российского дрона в многоэтажку в Галаце, сообщив, что он был подбит украинским ПВО.
- Румыния планирует усилить оборонные возможности против дронов и продолжит переговоры с союзниками.
Дан назвал причину попадания дрона РФ в многоэтажку Галаца
Как отметил Дан, попавший в жилой дом российский дрон сменил траекторию полета после того, как, судя по всему, был сбит над украинским городом Рени.
При этом он подчеркнул, что ответственность за инцидент лежит в России.
Президент отметил, что Румыния продолжит переговоры с союзниками по укреплению оборонных возможностей против дронов и повторил, что ответственность за инцидент лежит на России.
Что касается запросов Румынии в НАТО на поставку средств противодействия дронам, Никушор Дан заявил, что это "сложный технический вопрос".
В зависимости от оборудования, если вы просите сбить беспилотник с самолета, вы должны быть уверены, что траектория ракеты, которая сбивает беспилотник, не достигнет жилых домов и не нанесет значительного ущерба, а также не будет обстреливать территорию Украины с территории Румынии, поэтому условий много.
Советник президента Дмитрий Литвин рассказал журналистам, что украинский президент Владимир Зеленский уже поговорил с румынским коллегой и в дополнительных комментариях нет нужды.
Глава государства добавил, что команды обоих государств работают над тем, чтобы усилить защиту неба.
Поддерживая друг друга, сейчас мы делаем сильнее наши общие позиции, — заметил он.
