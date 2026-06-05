Украинский морской дрон оказался у берегов Румынии из-за российских средств РЭБ — ВМС

Во время выполнения задач в Черноморской операционной зоне один из морских безэкипажных катеров ВМС ВС Украины под влиянием средств РЭБ противника потерял управление и оказался у берегов Румынии.
Главные тезисы
- Украинский морской дрон потерял управление под влиянием российских средств РЭБ и оказался у берегов Румынии.
- Военно-Морскими Силами Украины предоставлена важная информация военным силам Румынии для предотвращения потерь среди гражданского населения.
Российские средства РЭБ сбили украинский морской дрон с курса — ВМС
Об этом заявила пресс-служба ВМС ВСУ.
5 июня в порту Констанца произошел взрыв вскоре после того, как был найден морской дрон. По предварительной информации Департамента по чрезвычайным ситуациям страны, в результате взрыва никто не пострадал.
Спикер Военно-морских сил (ВМС) Александр Туртурике заявил, что дрон был замечен в пятницу утром вблизи штаба Румынского агентства по спасению на море (ARSVOM), которое находится в порту Констанца.
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