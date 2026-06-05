Український морський дрон опинився біля берегів Румунії через російські засоби РЕБ — ВМС

Під час виконання завдань в Чорноморській операційній зоні один з морських безекіпажних катерів ВМС ЗС України під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії.
Головні тези:
- Український морський дрон опинився біля берегів Румунії через вплив російських засобів РЕБ.
- ВМС ЗСУ реагує на ситуацію і надає важливу інформацію військам Румунії для запобігання втрат.
Російські засоби РЕБ збили український морський дрон з курсу — ВМС
Про це заявила пресслужба ВМС ЗСУ.
5 червня у порту Констанца стався вибух невдовзі після того, як було знайдено морський дрон. За попередньою інформацією Департаменту з надзвичайних ситуацій країни, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.
Речник Військово-морських сил (ВМС) Александру Туртуріке заявив, що дрон було помічено в п'ятницю вранці поблизу штабу Румунського агентства з порятунку на морі (ARSVOM), яке знаходиться в порту Констанца.
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