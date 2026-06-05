Український морський дрон опинився біля берегів Румунії через російські засоби РЕБ — ВМС
Категорія
Україна
Дата публікації

Український морський дрон опинився біля берегів Румунії через російські засоби РЕБ — ВМС

ВМС ЗСУ
Румунія
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Під час виконання завдань в Чорноморській операційній зоні один з морських безекіпажних катерів ВМС ЗС України під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії.

Головні тези:

  • Український морський дрон опинився біля берегів Румунії через вплив російських засобів РЕБ.
  • ВМС ЗСУ реагує на ситуацію і надає важливу інформацію військам Румунії для запобігання втрат.

Російські засоби РЕБ збили український морський дрон з курсу — ВМС

Про це заявила пресслужба ВМС ЗСУ.

Під час виконання завдань у Чорноморській операційній зоні один з морських безекіпажних катерів ВМС ЗС України під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії. Військово-Морськими Силами ЗС України було надано необхідну інформацію військово-морським силам Румунії з метою запобігання втрат серед цивільного населення.

5 червня у порту Констанца стався вибух невдовзі після того, як було знайдено морський дрон. За попередньою інформацією Департаменту з надзвичайних ситуацій країни, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Речник Військово-морських сил (ВМС) Александру Туртуріке заявив, що дрон було помічено в п'ятницю вранці поблизу штабу Румунського агентства з порятунку на морі (ARSVOM), яке знаходиться в порту Констанца.

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