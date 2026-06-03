Українські експерти поділяться досвідом протидії дронам з країнами Балтії та Румунією — Зеленський

Для Латвії, Литви, Естонію, і для Румунії також (мені здається, ми домовлялися), ми підготуємо експертів. Вони готуються. І є дати, коли наші експерти туди приїздять і діляться досвідом, так само як ми діяли на Близькому Сході. (Їхнє завдання, — ред.) допомогти запобігати викликам у майбутнім, якщо вони будуть, таким викликам, які були через дрони, які були зафіксовані відповідних країн.