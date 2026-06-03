Українські експерти поділяться досвідом протидії дронам з країнами Балтії та Румунією — Зеленський

Україна готує групи експертів, які відвідають Латвію, Литву, Естонію та Румунію, щоб поділитися досвідом реагування на загрози з боку безпілотників.
Головні тези:
- Україна готує експертні групи для діленья досвідом реагування на загрози з боку дронів з країнами Балтії та Румунією.
- Президент Зеленський спільно з Генеральним секретарем НАТО обговорили плани надання допомоги з перехоплювачами та знаннями для боротьби з безпілотниками.
Українські експерти з дронів відвідають країни Балтії та Румунію
Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час спільної з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте пресконференції.
Зеленський наголосив, що Україна допомагатиме і з перехоплювачами та зі знаннями.
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