Українські експерти поділяться досвідом протидії дронам з країнами Балтії та Румунією — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські експерти поділяться досвідом протидії дронам з країнами Балтії та Румунією — Зеленський

Зеленський
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Джерело:  Укрінформ

Україна готує групи експертів, які відвідають Латвію, Литву, Естонію та Румунію, щоб поділитися досвідом реагування на загрози з боку безпілотників.

Головні тези:

  • Україна готує експертні групи для діленья досвідом реагування на загрози з боку дронів з країнами Балтії та Румунією.
  • Президент Зеленський спільно з Генеральним секретарем НАТО обговорили плани надання допомоги з перехоплювачами та знаннями для боротьби з безпілотниками.

Українські експерти з дронів відвідають країни Балтії та Румунію

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час спільної з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте пресконференції.

Для Латвії, Литви, Естонію, і для Румунії також (мені здається, ми домовлялися), ми підготуємо експертів. Вони готуються. І є дати, коли наші експерти туди приїздять і діляться досвідом, так само як ми діяли на Близькому Сході. (Їхнє завдання, — ред.) допомогти запобігати викликам у майбутнім, якщо вони будуть, таким викликам, які були через дрони, які були зафіксовані відповідних країн.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський наголосив, що Україна допомагатиме і з перехоплювачами та зі знаннями.

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