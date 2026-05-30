План України по далекобійних санкціях у відповідь на удари РФ виконується — Зеленський
План по далекобійних санкціях та мідлстрайках у відповідь на російські удари виконується.

Головні тези:

  • Українські військові успішно виконують завдання по далекобійних санкціях та мідлстрайках у відповідь на російські удари.
  • Президент України, Володимир Зеленський, підтвердив виконання плану по далекобійних санкціях проти РФ.

Це зауважив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Сьогодні відзначу наші українські підрозділи, які виконують наші завдання по далекобійних санкціях та по мідлстрайках: є результати. Наш план по таких санкціях виконується — у відповідь на російські удари.

Володимир Зеленський

Президент подякував усім воїнам, які забезпечують досяжність таких російських цілей, передусім військової і паливної логістики на тимчасово окупованій території вздовж узбережжя Азовського моря.

На цю глибину тимчасово окупованої території наші дрони вже дістають усе більше. Це вже відображається в Криму дефіцитом пального. Є за що відзначити підрозділи СБС Збройних сил України у дипстрайках. Були ураження російських військових літаків Ту-142, також досягнуто установки “Іскандер”. Були влучання і по нафтових цілях. Збройні сили України — по Ростовській області, Служба безпеки України — по Краснодарському краю.

Як підкреслив Президент, "це те, що дійсно впливає на російський потенціал агресії, і Росія могла б цю війну давно завершити миром, але сама обирає затягування та розширення війни".

