План України по далекобійних санкціях у відповідь на удари РФ виконується — Зеленський

На цю глибину тимчасово окупованої території наші дрони вже дістають усе більше. Це вже відображається в Криму дефіцитом пального. Є за що відзначити підрозділи СБС Збройних сил України у дипстрайках. Були ураження російських військових літаків Ту-142, також досягнуто установки “Іскандер”. Були влучання і по нафтових цілях. Збройні сили України — по Ростовській області, Служба безпеки України — по Краснодарському краю.