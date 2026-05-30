План України по далекобійних санкціях у відповідь на удари РФ виконується — Зеленський

План по далекобійних санкціях та мідлстрайках у відповідь на російські удари виконується.
Головні тези:
- Українські військові успішно виконують завдання по далекобійних санкціях та мідлстрайках у відповідь на російські удари.
- Президент України, Володимир Зеленський, підтвердив виконання плану по далекобійних санкціях проти РФ.
Україна виконує план по далекобійних санкціях проти РФ — Зеленський
Це зауважив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
Президент подякував усім воїнам, які забезпечують досяжність таких російських цілей, передусім військової і паливної логістики на тимчасово окупованій території вздовж узбережжя Азовського моря.
Як підкреслив Президент, "це те, що дійсно впливає на російський потенціал агресії, і Росія могла б цю війну давно завершити миром, але сама обирає затягування та розширення війни".
