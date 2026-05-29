Кредит ЄС для України на суму 90 млрд євро — Зеленський підписав закон про ратифікацію

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди щодо отримання макрофінансової допомоги на €90 мільярдів в рамках Позики на підтримку України.

Зеленський підписав закон про ратифікацію єврокредиту на 90 млн євро

Угода передбачає правову рамку для отримання 90 млрд євро. Розподіл коштів передбачатиме: 60 млрд на посилення оборонно-промислового потенціалу України, 30 млрд — бюджетна підтримка.

Очікується, що цьогоріч держава отримає 28,3 млрд євро на закупівлю озброєння і 16,7 млрд євро на забезпечення макрофінансової підтримки.

Угодою про Позику визначено детальні технічні, фінансові та процедурні аспекти залучення коштів у межах загальної суми до 90 млрд євро, їх розподіл на бюджетну та оборонну складові, а також механізм погашення позики (виключно за рахунок репарацій від Російської Федерації).

Водночас Меморандумом про взаєморозуміння, визначаються загальні аспекти отримання частини бюджетної підтримки до 8,35 млрд євро у 2026 році.

Зокрема визначено строки, сума, мета допомоги, а також умови щодо впровадження заходів політики за такими трьома компонентами, як мобілізація внутрішніх доходів, сталість та ефективність державних витрат та системи управління державними фінансами.

Подальше набрання чинності Угоди про Позику та Меморандумом про взаєморозуміння після їх ратифікації дозволить Україні залучити у 2026-2027 роках безпрецедентний обсяг фінансових ресурсів Європейського Союзу у сумі до 90 млрд євро, що матиме суттєвий позитивний вплив на змінення держави за такими напрямами:

у сфері оборони та безпеки — пряме спрямування ресурсів на суттєве посилення оборонно-промислового потенціалу України, закупівлю озброєння, розвиток вітчизняного виробництва оборонної продукції та забезпечення першочергових потреб оборонного сектору;

у сфері управління державними фінансами — виконання заходів Меморандуму забезпечить якісну трансформацію системи через мобілізацію внутрішніх доходів, підвищення сталості та ефективності державних витрат, а також удосконалення систем управління державними фінансами.

Водночас отримання іншої частини бюджетної підтримки за результатами виконання заходів Плану України в межах інструменту Ukraine Facility, схваленого розпорядженням Кабінету міністрів, сприятиме реформуванню пріоритетних галузей економіки та державного сектору.