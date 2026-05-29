Кредит ЕС для Украины на сумму 90 млрд евро — Зеленский подписал закон о ратификации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о получении макрофинансовой помощи на €90 миллиардов в рамках Ссуды на поддержку Украины.

Соглашение предусматривает правовую рамку для получения 90 млрд. евро. Распределение средств будет предусматривать: 60 млрд. на усиление оборонно-промышленного потенциала Украины, 30 млрд. — бюджетная поддержка.

Ожидается, что в этом году государство получит 28,3 млрд. евро на закупку вооружения и 16,7 млрд. евро на обеспечение макрофинансовой поддержки.

Соглашением о Ссуде определены детальные технические, финансовые и процедурные аспекты привлечения средств в пределах общей суммы до 90 млрд евро, их распределение на бюджетную и оборонную составляющие, а также механизм погашения ссуды (исключительно за счет репараций от Российской Федерации).

Меморандумом о взаимопонимании определяются общие аспекты получения части бюджетной поддержки до 8,35 млрд евро в 2026 году.

В частности, определены сроки, сумма, цель помощи, а также условия по внедрению мер политики по таким трем компонентам, как мобилизация внутренних доходов, постоянство и эффективность государственных расходов и системы управления государственными финансами.

Дальнейшее вступление в силу Соглашения о Займе и Меморандума о взаимопонимании после ратификации позволит Украине привлечь в 2026-2027 годах беспрецедентный объем финансовых ресурсов Европейского Союза в сумме до 90 млрд евро, что будет оказать существенное положительное влияние на изменение государства по таким направлениям:

в сфере обороны и безопасности — прямое направление ресурсов на существенное усиление оборонно-промышленного потенциала Украины, закупку вооружения, развитие отечественного производства оборонной продукции и обеспечение первоочередных потребностей оборонного сектора;

в сфере управления государственными финансами — выполнение мероприятий Меморандума обеспечит качественную трансформацию системы через мобилизацию внутренних доходов, повышение постоянства и эффективности государственных расходов, а также усовершенствование систем управления государственными финансами.

В то же время, получение другой части бюджетной поддержки по результатам выполнения мероприятий Плана Украины в рамках инструмента Ukraine Facility, одобренного распоряжением Кабинета министров, будет способствовать реформированию приоритетных отраслей экономики и государственного сектора.