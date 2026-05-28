Рада приняла закон о ратификации кредита ЕС на 90 млрд евро
Категория
Экономика
Дата публикации

Рада приняла закон о ратификации кредита ЕС на 90 млрд евро

Верховная Рада Украины
Рада
Read in English
Читати українською

Верховная Рада приняла закон о ратификации соглашения о получении макрофинансовой помощи на 90 миллиардов евро в рамках Ссуды на поддержку Украины. Законодательная инициатива №0376 была поддержана 298 голосами депутатов.

Главные тезисы

  • Верховная Рада Украины ратифицировала кредит ЕС на 90 млрд евро для поддержки экономики и обороны страны.
  • Украина получает макрофинансовую помощь на уникальных условиях, где проценты платит Евросоюз, а долг будет погашаться из репараций от России.

Совет ратифицировал закон о еврокредите на 90 млрд евро

Верховная Рада ратифицировала масштабное соглашение с Европейским Союзом и Меморандум о взаимопонимании. Речь идет о привлечении финансовой помощи — до 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы.

Соглашение было подписано 27 мая в Брюсселе и Киеве. Кредитором выступает ЕС в лице Европейской комиссии, а от Украины Нацбанк как агент-заемщик. Деньги выделяются для преодоления негативных последствий войны и поддержки стабильности украинской экономики.

Хотя юридически эта помощь является долгосрочной льготной ссудой, для государственного бюджета Украины она будет иметь характер гранта. Украина получает финансирование на уникальных условиях:

  • Кто платит проценты: Все расходы по обслуживанию кредита (проценты) будут полностью покрываться за счет бюджета Евросоюза благодаря высокому кредитному рейтингу ЕС.

  • Кто вернет долг: Украина будет гасить этот заем исключительно в случае получения репараций от Российской Федерации. То есть текущей реальной долговой нагрузки на украинский бюджет этот кредит не создает.

Соглашение определяет четкий план финансирования на текущий 2026 год — всего до 45 миллиардов евро.

Эту сумму официально разделили на два ключевых направления:

  • На закупку вооружения (до 28,3 млрд. евро): эти средства пойдут напрямую на финансирование оборонно-промышленного потенциала Украины, закупку оружия и развитие отечественного производства оружия.

  • Бюджетная поддержка (16,7 млрд евро): деньги направят на закрытие "дыры" в госбюджете и социальные расходы. Эта сумма делится пополам: половина поступит через программу Ukraine Facility, а другая половина (до 8,35 млрд евро) — прямая макрофинансовая помощь, которая будет выплачиваться тремя траншами.

Макрофинансовая помощь на 2026 год в размере 8,35 млрд евро разбита на три части:

  • Первый транш — 3,2 млрд евро (поступит сразу после вступления соглашения в силу).

  • Второй транш — 3,7 млрд евро.

  • Третий транш — 1,45 млрд евро.

Чтобы получить каждую последующую выплату (интервал между которыми должен составлять не менее трех месяцев), Украина обязана выполнять три базовых условия:

  • Сохранять и уважать демократические механизмы, многопартийную систему, верховенство права и права человека (в частности, меньшинств).

  • Получать положительные оценки Еврокомиссии по проведению реформ.

  • Не отменять и не ослаблять антикоррупционные шаги, которые уже были предприняты ранее по требованиям ЕС или МВФ.

Для получения денег Украина подписала список конкретных обязательств. Официальный документ содержит длинный список структурных изменений в налоговой и таможенной сферах, распределенных под разные транши.

В частности, Украина согласилась на важные изменения, которые коснутся обычных украинцев и предпринимателей:

  • Налогообложение международных посылок. Отмена лимита в 150 евро за исключением товаров для сектора безопасности и обороны (на данный момент ниже этого "порога" НДС и пошлины с посылок не взимается).

  • Налогообложение доходов от цифровых платформ (такси, курьеры, маркетплейсы).

  • Продолжение 5% военного сбора еще на 3 года (уже проголосовано).

  • Реформа упрощенной системы для ФЛП, особенно 3-й группы.

  • Борьба с дроблением бизнеса для ухода от налогов.

  • Введение дифференцированных ставок налога для ФЛП 3-й группы в зависимости от вида деятельности.

  • Продолжение реформы НДС и таможни.

  • Новый Таможенный кодекс по правилам ЕС.

Соглашение предусматривает правовую рамку для получения 90 млрд. евро. Распределение средств будет предусматривать: 60 млрд. на усиление оборонно-промышленного потенциала Украины, 30 млрд. — бюджетная поддержка, — пояснил министр финансов Сергей Марченко.

Он подчеркнул, что в текущем году государство получит 28,3 млрд евро на закупку вооружения, и 16,7 млрд евро на обеспечение макрофинансовой поддержки.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Разблокирование кредита ЕС усилит боевую авиацию Украины — Зеленский
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС принял кредит на 90 млрд евро для Украины и новый пакет санкций против РФ
Владимир Зеленский
ЕС
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
90 млрд евро для Украины. ЕС хочет ужесточить требования для предоставления кредита
В ЕС продолжаются дискуссии по кредиту для Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?