Рада приняла закон о ратификации кредита ЕС на 90 млрд евро

Верховная Рада приняла закон о ратификации соглашения о получении макрофинансовой помощи на 90 миллиардов евро в рамках Ссуды на поддержку Украины. Законодательная инициатива №0376 была поддержана 298 голосами депутатов.

Совет ратифицировал закон о еврокредите на 90 млрд евро

Верховная Рада ратифицировала масштабное соглашение с Европейским Союзом и Меморандум о взаимопонимании. Речь идет о привлечении финансовой помощи — до 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы.

Соглашение было подписано 27 мая в Брюсселе и Киеве. Кредитором выступает ЕС в лице Европейской комиссии, а от Украины Нацбанк как агент-заемщик. Деньги выделяются для преодоления негативных последствий войны и поддержки стабильности украинской экономики.

Хотя юридически эта помощь является долгосрочной льготной ссудой, для государственного бюджета Украины она будет иметь характер гранта. Украина получает финансирование на уникальных условиях:

Кто платит проценты: Все расходы по обслуживанию кредита (проценты) будут полностью покрываться за счет бюджета Евросоюза благодаря высокому кредитному рейтингу ЕС.

Кто вернет долг: Украина будет гасить этот заем исключительно в случае получения репараций от Российской Федерации. То есть текущей реальной долговой нагрузки на украинский бюджет этот кредит не создает.

Соглашение определяет четкий план финансирования на текущий 2026 год — всего до 45 миллиардов евро.

Эту сумму официально разделили на два ключевых направления:

На закупку вооружения (до 28,3 млрд. евро): эти средства пойдут напрямую на финансирование оборонно-промышленного потенциала Украины, закупку оружия и развитие отечественного производства оружия.

Бюджетная поддержка (16,7 млрд евро): деньги направят на закрытие "дыры" в госбюджете и социальные расходы. Эта сумма делится пополам: половина поступит через программу Ukraine Facility, а другая половина (до 8,35 млрд евро) — прямая макрофинансовая помощь, которая будет выплачиваться тремя траншами.

Макрофинансовая помощь на 2026 год в размере 8,35 млрд евро разбита на три части:

Первый транш — 3,2 млрд евро (поступит сразу после вступления соглашения в силу).

Второй транш — 3,7 млрд евро.

Третий транш — 1,45 млрд евро.

Чтобы получить каждую последующую выплату (интервал между которыми должен составлять не менее трех месяцев), Украина обязана выполнять три базовых условия:

Сохранять и уважать демократические механизмы, многопартийную систему, верховенство права и права человека (в частности, меньшинств).

Получать положительные оценки Еврокомиссии по проведению реформ.

Не отменять и не ослаблять антикоррупционные шаги, которые уже были предприняты ранее по требованиям ЕС или МВФ.

Для получения денег Украина подписала список конкретных обязательств. Официальный документ содержит длинный список структурных изменений в налоговой и таможенной сферах, распределенных под разные транши.

В частности, Украина согласилась на важные изменения, которые коснутся обычных украинцев и предпринимателей:

Налогообложение международных посылок. Отмена лимита в 150 евро за исключением товаров для сектора безопасности и обороны (на данный момент ниже этого "порога" НДС и пошлины с посылок не взимается).

Налогообложение доходов от цифровых платформ (такси, курьеры, маркетплейсы).

Продолжение 5% военного сбора еще на 3 года (уже проголосовано).

Реформа упрощенной системы для ФЛП, особенно 3-й группы.

Борьба с дроблением бизнеса для ухода от налогов.

Введение дифференцированных ставок налога для ФЛП 3-й группы в зависимости от вида деятельности.

Продолжение реформы НДС и таможни.

Новый Таможенный кодекс по правилам ЕС.

Соглашение предусматривает правовую рамку для получения 90 млрд. евро. Распределение средств будет предусматривать: 60 млрд. на усиление оборонно-промышленного потенциала Украины, 30 млрд. — бюджетная поддержка, — пояснил министр финансов Сергей Марченко.

Он подчеркнул, что в текущем году государство получит 28,3 млрд евро на закупку вооружения, и 16,7 млрд евро на обеспечение макрофинансовой поддержки.