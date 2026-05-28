Рада ухвалила закон про ратифікацію кредиту ЄС на 90 млрд євро

Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію угоди щодо отримання макрофінансової допомоги на 90 мільярдів євро в межах Позики на підтримку України. Законодавча ініціатива № 0376 була підтримана 298 голосами депутатів.

Рада ратифікувала закон про єврокредит на 90 млрд євро

Верховна Рада ратифікувала масштабну угоду з Європейським Союзом та Меморандум про взаєморозуміння. Йдеться про залучення фінансової допомоги — до 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки.

Угоду підписали 27 травня у Брюсселі та Києві. Кредитором виступає ЄС в особі Європейської комісії, а від України — Нацбанк як агент-позичальник. Гроші виділяються для подолання негативних наслідків війни та підтримки стабільності української економіки.

Хоча юридично ця допомога є довгостроковою пільговою позикою, для державного бюджету України вона матиме характер гранту. Україна отримує фінансування на унікальних умовах:

Хто платить відсотки: Усі витрати на обслуговування кредиту (відсотки) повністю покриватимуться за рахунок бюджету Євросоюзу завдяки високому кредитному рейтингу ЄС.

Хто поверне борг: Україна буде гасити цю позику виключно у разі отримання репарацій від Російської Федерації. Тобто поточного реального боргового навантаження на український бюджет цей кредит не створює.

Угода визначає чіткий план фінансування на поточний 2026 рік — загалом до 45 мільярдів євро.

Цю суму офіційно розділили на два ключові напрями:

На закупівлю озброєння (до 28,3 млрд євро): ці кошти підуть напряму на фінансування оборонно-промислового потенціалу України, закупівлю зброї та розвиток вітчизняного виробництва зброї.

Бюджетна підтримка (16,7 млрд євро): гроші спрямують на закриття "дірки" в держбюджеті та соціальні видатки. Ця сума ділиться навпіл: половина надійде через програму Ukraine Facility, а інша половина (до 8,35 млрд євро) — це пряма макрофінансова допомога, яка виплачуватиметься трьома траншами.

Макрофінансова допомога на 2026 рік у розмірі 8,35 млрд євро розбита на три частини:

Перший транш — 3,2 млрд євро (надійде одразу після набрання чинності угодою).

Другий транш — 3,7 млрд євро.

Третій транш — 1,45 млрд євро.

Щоб отримати кожну наступну виплату (інтервал між якими має становити не менше трьох місяців), Україна зобов'язана виконувати три базові умови:

Зберігати та поважати демократичні механізми, багатопартійну систему, верховенство права та права людини (зокрема меншин).

Отримувати позитивні оцінки від Єврокомісії щодо проведення реформ.

Не скасовувати та не послаблювати ті антикорупційні кроки, які вже були впроваджені раніше за вимогами ЄС чи МВФ.

Для отримання грошей Україна підписала перелік конкретних зобов'язань. Офіційний документ містить довгий список структурних змін у податковій та митній сферах, розподілених під різні транші. Поширити

Зокрема, Україна погодилася на важливі зміни, які торкнуться звичайних українців та підприємців:

Оподаткування міжнародних посилок. Скасування ліміту у 150 євро за винятком товарів для сектору безпеки й оборони (наразі нижче цього "порогу" ПДВ і мито з посилок не стягується).

Оподаткування доходів від цифрових платформ (таксі, кур'єри, маркетплейси).

Продовження 5% військового збору ще на 3 роки (вже проголосовано).

Реформа спрощеної системи для ФОПів, особливо 3-ї групи.

Боротьба з дробленням бізнесу для ухилення від податків.

Запровадження диференційованих ставок податку для ФОП 3-ї групи залежно від виду діяльності.

Продовження реформи ПДВ і митниці.

Новий Митний кодекс за правилами ЄС.

Угода передбачає правову рамку для отримання 90 млрд євро. Розподіл коштів передбачатиме: 60 млрд на посилення оборонно-промислового потенціалу України, 30 млрд — бюджетна підтримка, — пояснив міністр фінансів Сергій Марченко.

Він підкреслив, що цьогоріч держава отримає 28,3 млрд євро на закупівлю озброєння, і 16,7 млрд євро на забезпечення макрофінансової підтримки.