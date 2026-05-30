План Украины по дальнобойным санкциям в ответ на удары РФ выполняется — Зеленский

Украина выполняет план по дальнобойным санкциям против РФ — Зеленский

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Сегодня отмечу наши украинские подразделения, которые выполняют наши задачи по дальнобойным санкциям и по медстрайкам: есть результаты. Наш план по таким санкциям выполняется — в ответ на российские удары. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент поблагодарил всех воинов, обеспечивающих достижимость таких российских целей, прежде всего военной и топливной логистики на временно оккупированной территории вдоль побережья Азовского моря.

На эту глубину временно оккупированной территории наши дроны уже получают все больше. Это уже отражается в Крыму дефицитом топлива. Есть за что отметить подразделения ССС Вооруженных сил Украины в дипстрайках. Были поражения российских военных самолетов Ту-142, также достигнута установка "Искандер". Были попадания и по нефтяным целям. Вооруженные силы Украины — по Ростовской области, Служба безопасности Украины — по Краснодарскому краю.

Как подчеркнул Президент, "это то, что действительно влияет на российский потенциал агрессии, и Россия могла бы эту войну давно завершить миром, но сама выбирает затягивание и расширение войны".