План Украины по дальнобойным санкциям в ответ на удары РФ выполняется — Зеленский
План по дальнобойным санкциям и мидлстрайкам в ответ на российские удары выполняется.

Главные тезисы

  • Президент Украины заявил о выполнении плана по дальнобойным санкциям в ответ на удары РФ.
  • Украинские военные успешно выполняют мидлстрайки против российских целей, влияя на потенциал агрессии России.

Украина выполняет план по дальнобойным санкциям против РФ — Зеленский

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Сегодня отмечу наши украинские подразделения, которые выполняют наши задачи по дальнобойным санкциям и по медстрайкам: есть результаты. Наш план по таким санкциям выполняется — в ответ на российские удары.

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент поблагодарил всех воинов, обеспечивающих достижимость таких российских целей, прежде всего военной и топливной логистики на временно оккупированной территории вдоль побережья Азовского моря.

На эту глубину временно оккупированной территории наши дроны уже получают все больше. Это уже отражается в Крыму дефицитом топлива. Есть за что отметить подразделения ССС Вооруженных сил Украины в дипстрайках. Были поражения российских военных самолетов Ту-142, также достигнута установка "Искандер". Были попадания и по нефтяным целям. Вооруженные силы Украины — по Ростовской области, Служба безопасности Украины — по Краснодарскому краю.

Как подчеркнул Президент, "это то, что действительно влияет на российский потенциал агрессии, и Россия могла бы эту войну давно завершить миром, но сама выбирает затягивание и расширение войны".

