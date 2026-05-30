Зеленский снова предупредил украинцев о возможности массированного удара РФ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что информация от разведок о возможности массированного удара России остается актуальной.

Главные тезисы

  • Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможности массированного удара РФ, подчеркнув актуальность информации от разведок.
  • Зеленский призвал украинцев быть внимательными к любой угрозе и сигналам воздушной тревоги, подчеркнув важность бережливости жизни.

Зеленский призвал украинцев быть внимательными во время сигналов воздушной тревоги

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в обращении.

Важно и в эти сутки быть внимательными к любой угрозе, к сигналам воздушной тревоги. Информация от разведок о возможности массированного удара остается актуальной. Мы знаем, что партнеры говорили с россиянами по этому поводу. Веры в то, что кто-то там, в Москве, одумается, нет. Обязательно берегите жизнь — реагируйте на опасности.

Глава государства отметил, что «наша ПВО, наши мобильные огневые группы, наша боевая авиация — все в готовности, настолько, насколько возможно, учитывая поставки. Процент убытия «шахедов» нашими воинами стабильно выше 90 — это 90–93%».

По крылатым ракетам и баллистике: со всеми партнерами мы работаем, чтобы были новые взносы в программу PURL, мы ищем другие способы получать ракеты. Я благодарю всех, кто помогает.

