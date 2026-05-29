Россияне готовят новый массированный удар по украинским городам и общинам — Зеленский

По словам главы государства Владимира Зеленского, от украинской разведки он получил данные о том, что Россия готовится нанести новый массированный удар по мирным городам и селам нашей страны. Точная дата предстоящего воздушного нападения пока неизвестна.

Зеленский предупредил о планах России

Как отметил украинский лидер, 29 мая он провел переговоры с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером.

Владимир Зеленский выразил ему благодарность за соболезнования в связи с постоянными российскими воздушными атаками.

Проинформировал канцлера о данных нашей разведки, что россияне готовят новый массированный удар по украинским городам и общинам. Очень важно, чтобы на эти обстрелы были общие ответы партнеров, прежде всего, в поставках антибаллистики. Владимир Зеленский Президент Украины

Кроме того, в центре внимания сторон был процесс европейской интеграции Украины — этот вопрос обсуждали подробно.

Команда Владимира Зеленского питает надежду на то, что уже в следующем месяце первый кластер будет открыт.

По убеждению президента, это справедливо, а украинцы этого заслуживают.