Россияне готовят новый массированный удар по украинским городам и общинам — Зеленский

По словам главы государства Владимира Зеленского, от украинской разведки он получил данные о том, что Россия готовится нанести новый массированный удар по мирным городам и селам нашей страны. Точная дата предстоящего воздушного нападения пока неизвестна.
Главные тезисы
- Зеленский призвал мир усилить давление на Россию, особенно санкционное и дипломатическое.
- Он обратил внимание на то, что Путин не демонстрирует готовности к завершению войны.
Зеленский предупредил о планах России
Как отметил украинский лидер, 29 мая он провел переговоры с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером.
Владимир Зеленский выразил ему благодарность за соболезнования в связи с постоянными российскими воздушными атаками.
Кроме того, в центре внимания сторон был процесс европейской интеграции Украины — этот вопрос обсуждали подробно.
Команда Владимира Зеленского питает надежду на то, что уже в следующем месяце первый кластер будет открыт.
По убеждению президента, это справедливо, а украинцы этого заслуживают.
