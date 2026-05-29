Росіяни готують новий масований удар по українських містах і громадах — Зеленський
За словами глави держави Володимира Зеленського, від української розвідки він отримав дані про те, що Росія готується скоїти новий масований удар по мирних містах та селах нашої країни. Точна дата майбутнього повітряного нападу наразі невідома.

Головні тези:

  • Зеленський закликав світ посилити тиск на Росію, особливо санкційний і дипломатичний.
  • Він звернув увагу на те, що Путін не демонструє готовності до завершення війни.

Зеленський попередив про плани Росії

Як зазначив український лідер, 29 травня він провів переговори із федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером.

Володимир Зеленський висловив йому вдячність за співчуття у звʼязку з постійними російськими повітряними атаками.

Поінформував канцлера про дані нашої розвідки, що росіяни готують новий масований удар по українських містах і громадах. Дуже важливо, щоб на ці обстріли були спільні відповіді партнерів, передусім у постачаннях антибалістики.

Окрім того, у центрі уваги сторін був процес європейської інтеграції України — це питання обговорювали детально.

Команда Володимира Зеленського плекає надію на те, що вже наступного місяця перший кластер буде відкритий.

На переконання президента, це справедливо, українці на це заслуговують.

Дякую Австрії за те, що цілковито розділяє цей погляд. Обговорили також нашу взаємодію в межах міжнародних організацій. Доручив дипломатичній команді опрацювати відповідні питання з австрійськими колегами на своєму рівні, — наголосив Зеленський.

