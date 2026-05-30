Зеленский созвал специальное совещание с Будановым, Умеровым и Шмыгалем

30 мая президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что провел специальное совещание с главой ОПУ Кириллом Будановым, секретарем СНБО Рустемом Умеровым и министром энергетики Денисом Шмыгалем. По словам главы государства, в центре внимания находились три ключевых вопроса.

Зеленский раскрыл ключевые темы нового специального совещания

Как отметил украинский лидер, в первую очередь в центре внимания была дипломатия.

Владимир Зеленский подтвердил, что фактически каждый день его команда поддерживает связь с представителями американского коллеги Дональда Трампа и европейскими союзниками.

Зафиксировали, что сейчас происходит с поставками ПВО и в целом с нашими договоренностями. Определили приоритеты на следующие несколько недель: антибаллистика, двусторонние документы по производству и поставке дронов, в частности, Drone Deal с Евросоюзом, и подготовка встреч в нескольких форматах. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, он и его команда уже активно готовятся к важным переговорам, однако заранее не захотел раскрывать никаких деталей.

Кроме того, Зеленский настаивает на продолжении гуманитарного трека, тех обменах, о которых уже была договоренность.

Именно поэтому президент отдал приказ договориться с союзниками, которые сейчас могут активизировать необходимое посредничество.