Российские захватчики паникуют из-за "тихой смерти" в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Российские захватчики паникуют из-за "тихой смерти" в Украине

Работы делают грязную работу на фронте – тихо и незаметно
Read in English
Читати українською
Источник:  CNN

Журналисты CNN обращают внимание на то, что российско-украинская война снова вошла в новую фазу, поскольку к боевым действиям все чаще привлекают именно роботов и дистанционно управляемые боевые системы. Что интересно, их оккупанты уже успели охрестить "тихой смертью".

Главные тезисы

  • Главное преимущество роботов заключается в том, что они дают возможность сохранить тысячи жизней воинов ВСУ.
  • Украинские командиры не скрывают, что война кардинально изменилась: технологии теперь играют ключевую роль.

Роботы делают грязную работу на фронте — тихо и незаметно

Что важно понимать, Силы обороны Украины все чаще проводят свои операции без непосредственного участия пехоты — это позволяет сохранить жизнь личного состава.

Бойцы ВСУ руководят ударами из подземных центров управления в десятках километров от линии столкновения.

По мнению журналистов, реальная война действительно пережила серьезные трансформации: вместо окопов — экраны мониторов, вместо штурмов — координированные атаки роботизированных платформ.

Операторы описывают современное сражение как серию дистанционных ударов, напоминающих видеоигру, но с реальными последствиями.

Более того, указано, что украинские наземные работы, перевозящие взрывчатку, действительно стали причиной массовой паники среди российских захватчиков.

По словам журналистов, солдаты РФ уже прозвали таких роботов "тихой смертью".

Что важно понимать, они слышат их приближение всего в 10 метрах — в пределах радиуса взрыва.

В подразделении "NC13" Третьей штурмовой бригады подсчитали эффективность новой тактики за 164 штурма и пришли к выводу, что для такого же результата понадобилось бы 2300 военных.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБС атаковали танкер теневого флота РФ и 2 нефтебазы врага — видео
Силы беспилотных систем
СБС отчитываются о новых успешных дипстрайках
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина превратила тыл армии РФ в сплошную "килл-зону"
Сырский
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Эстония активно готовится к войне с Россией
Эстония готовится отбивать первый удар России по НАТО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?