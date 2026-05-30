Журналисты CNN обращают внимание на то, что российско-украинская война снова вошла в новую фазу, поскольку к боевым действиям все чаще привлекают именно роботов и дистанционно управляемые боевые системы. Что интересно, их оккупанты уже успели охрестить "тихой смертью".

Роботы делают грязную работу на фронте — тихо и незаметно

Что важно понимать, Силы обороны Украины все чаще проводят свои операции без непосредственного участия пехоты — это позволяет сохранить жизнь личного состава.

Бойцы ВСУ руководят ударами из подземных центров управления в десятках километров от линии столкновения.

По мнению журналистов, реальная война действительно пережила серьезные трансформации: вместо окопов — экраны мониторов, вместо штурмов — координированные атаки роботизированных платформ.

Операторы описывают современное сражение как серию дистанционных ударов, напоминающих видеоигру, но с реальными последствиями.

Более того, указано, что украинские наземные работы, перевозящие взрывчатку, действительно стали причиной массовой паники среди российских захватчиков.

По словам журналистов, солдаты РФ уже прозвали таких роботов "тихой смертью".

Что важно понимать, они слышат их приближение всего в 10 метрах — в пределах радиуса взрыва.