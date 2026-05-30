Російські загарбники панікують через "тиху смерть" в Україні
Джерело:  CNN

Журналісти CNN звертають увагу на те, що російсько-українська війна знову ввійшла в нову фазу, оскільки до бойових дій дедалі частіше залучають саме роботів та дистанційно керовані бойові системи. Що цікаво, їх окупанти вже встигли охрестити “тихою смертю”.

Головні тези:

  • Головна перевага роботів полягає в тому, що вони дають можливість зберегти тисячі життів воїнів ЗСУ.
  • Українські командири не приховують, що війна кардинально змінилася: технології тепер відіграють ключову роль.

Роботи роблять брудну роботу на фронті — тихо та непомітно

Що важливо розуміти, Сили оборони України дедалі частіше проводять свої операції без безпосередньої участі піхоти — це дає можливість зберегти життя особового складу.

Бійці ЗСУ керують ударами з підземних центрів управління за десятки кілометрів від лінії зіткнення.

На переконання журналістів, реальна війна дійсно пережила серйозні трансформації: замість окопів — екрани моніторів, замість штурмів — координовані атаки роботизованих платформ.

Оператори описують сучасний бій як серію дистанційних ударів, що нагадують відеогру, але з реальними наслідками.

Ба більше, вказано, що українські наземні роботи, які перевозять вибухівку, дійсно стали причиною масової паніки серед російських загарбників.

За словами журналістів, солдати РФ вже прозвали таких роботів "тихою смертю".

Що важливо розуміти, вони чують їхнє наближення лише за 10 метрів — у межах радіуса вибуху.

У підрозділі "NC13" Третьої штурмової бригади підрахували ефективність нової тактики за 164 штурми і дійшли висновку, що для такого ж результату знадобилося б 2300 військових.

