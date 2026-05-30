Конфликт между Путиным и Пашиняном накаляется — РФ отзывает посла из Армении

30 мая официально стало известно, что страна-агрессорка Россия отозвала своего посла из Армении для проведения консультаций в Москве. Это решение было принято на фоне новых угроз со стороны диктатора Владимира Путина.

Новый конфликт Армении и России — какая причина

С официальным заявлением по этому поводу выступило Министерство иностранных дел РФ.

Там начали утверждать, что посла вызвали "для обсуждения шагов армянского руководства".

Как оказалось, команду российского диктатора Владимира Путина возмутили решения премьер-министра Армении Никола Пашиняна, направленные на сближение с Европейским Союзом.

Официальная Москва начала утверждать, что подобные шаги "подрывают сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза".

Глава Кремля решил не скрывать своего недовольства изменением курса Пашиняна, который все более активно сотрудничает с государствами Запада.

К слову, недавно власти РФ пригрозили, что Армения рискует потерять поставки дешевого газа.

Более того, она ограничила импорт армянских товаров, в частности фруктов, овощей, цветов и коньяка.

Также Владимир Путин даже попытался запугать Армению "украинским сценарием" — то есть фактически риском начала войны с Россией.

На фоне последних событий президент США Дональд Трамп публично поддержал Никола Пашиняна перед выборами в Армении.