Путин лживо похвастался российским наступлением в Украине на всех направлениях

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин провел пресс-конференцию с журналистами по итогам своего визита в Казахстан. И, конечно, не мог не заговорить о победе на всех фронтах России против Украины.

Хотя Путин лживо похвастался наступлением армии РФ по всем направлениям фронта в Украине, однако отметил, что называть конкретные сроки окончания "СВО" в условиях боевых действий опрометчиво.

Ситуация на поле боя дает РФ право говорить, что конфликт близится к концу. ВС РФ ежедневно наступают по всем направлениям.

Также Путин заявил, что ему сообщают о новых попытках Украины ударить по территории РФ.

Не мог он и умолчать о помощи Европы Украине.

Западники поставляют дроны Киеву.

Еще Путин прокомментировал ситуацию с залетевшим и взорвавшимся в Румынии российским дроном. Диктатор цинично назвал российский беспилотник украинским.