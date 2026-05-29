Путин лживо похвастался российским наступлением в Украине на всех направлениях
Нелегитимный президент РФ Владимир Путин провел пресс-конференцию с журналистами по итогам своего визита в Казахстан. И, конечно, не мог не заговорить о победе на всех фронтах России против Украины.

Главные тезисы

  • Путин лживо похвастался наступлением армии РФ в Украине, но избегает называть конкретные сроки завершения “СВО”.
  • Ситуация на поле боя дает основания говорить о приближающемся конце конфликта думает Путин.

Путин соврал об успехах "СВО" в Украине

Хотя Путин лживо похвастался наступлением армии РФ по всем направлениям фронта в Украине, однако отметил, что называть конкретные сроки окончания "СВО" в условиях боевых действий опрометчиво.

Ситуация на поле боя дает РФ право говорить, что конфликт близится к концу. ВС РФ ежедневно наступают по всем направлениям.

Также Путин заявил, что ему сообщают о новых попытках Украины ударить по территории РФ.

Не мог он и умолчать о помощи Европы Украине.

Западники поставляют дроны Киеву.

Еще Путин прокомментировал ситуацию с залетевшим и взорвавшимся в Румынии российским дроном. Диктатор цинично назвал российский беспилотник украинским.

Украинские дроны залетали в разные страны, первая реакция была всегда "русскими бьющими", заявил Путин. Мы готовы провести объективное расследование, если нам передадут обломки упавшего в Румынии дрона.

